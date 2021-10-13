美国蓝色起源公司完成第二次载人太空飞行

美国蓝色起源公司的“新谢泼德”飞行器13日完成第二次载人太空飞行。美国中部时间13日9时49分，“新谢泼德”飞行器从美国得克萨斯州西部一处发射场升空，由运载火箭送至距地面约100千米处的地球亚轨道。飞行器随后与火箭分离，并自主飞行数分钟，其太空舱进入失重状态。在到达距地面约107千米的最高点后，飞行器开始降落，在降落伞缓冲下顺利返回地面。整个飞行过程持续10分17秒。

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据蓝色起源公司网站介绍，这是“新谢泼德”飞行器第18次太空试飞。该飞行器此次共运载4人，包括美国科幻电影系列《星际迷航》中柯克船长的扮演者、现年90岁的威廉·沙特纳，蓝色起源公司负责太空发射任务与飞行运营的副总裁奥德蕾·鲍尔斯，美国国家航空航天局前工程师克里斯·博斯赫伊曾和企业家格伦·德弗里斯。

此次载人太空飞行原定发射时间是12日，因天气原因被推迟。

今年7月20日，“新谢泼德”飞行器完成首次载人太空试飞，蓝色起源公司创始人、亚马逊公司前首席执行官杰夫·贝索斯等4人参与首次试飞。

除蓝色起源公司外，美国太空探索技术公司和英国维珍银河公司等多家企业也在积极开发太空飞行器，力争抢占商业太空旅游先机。今年9月18日，美国太空探索技术公司的“全平民”太空“旅行团”在环绕地球飞行约3天后成功返回地球。