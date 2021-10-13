2021年的诺贝尔经济学奖授予美国加利福尼亚大学伯克利分校的戴维·卡德（David Card）、麻省理工学院（MIT）的乔舒亚·D·安格里斯特（Joshua D.Angrist）、斯坦福大学的吉多·W·因本斯（Guido W.Imbens）。 Nobel de Economía

瑞典皇家科学院10月11日宣布，2021年的诺贝尔经济学奖授予美国加利福尼亚大学伯克利分校的戴维·卡德（David Card）、麻省理工学院（MIT）的乔舒亚·D·安格里斯特（Joshua D.Angrist）、斯坦福大学的吉多·W·因本斯（Guido W.Imbens）。获奖理由是他们研究出数据分析的方法，明确了提高最低工资等的影响。

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这3名美国人为何能获得诺贝尔经济学奖？据日本经济新闻介绍说，经济学研究鲜活的社会问题，而且无法像自然科学那样反复进行实验。因此，戴维·卡德等人采用了比较相似社会群体动向的方法。

具有代表性的领域是劳动经济学，戴维·卡德以研究最低工资而闻名。他在1990年代发表的论文中，针对在同一时期提高了最低工资的州和保持最低工资不变的州，收集了有关快餐店雇用变化的数据。按照当时的经济学理论，如果提高最低工资，经营者会因厌恶成本增加而减少雇用。戴维·卡德等人比较了两个州相同业态店铺的数据，发现雇用并未减少。北海道大教授安部由起子指出“（戴维·卡德）确认了移民流入不会影响低收入劳动者的研究也很出名，在广泛领域发展了劳动经济学的实证研究”。

据该报道，利用数据的力量颠覆传统理论的研究将给今后的经济学带来很大变化。教育效果分析也是其中一个例子。乔舒亚·D·安格里斯特曾想弄明白：是否受教育时间越长，人一生的收入就会越多。他从学龄着手研究。以日本为例，按小学入学时间看4月出生的孩子与3月出生的孩子到毕业的受教育时间相差大约1年。乔舒亚·D·安格里斯特利用这个差异，收集孩子的数据并得出了结论：受教育时间越长，毕业后的收入越多。吉多·W·因本斯开发出了这种被称为“自然实验”的统计方法。

日本经济新闻说，自然实验是作为分析经济现象原因与结果的方法而发展的，已被应用于基于证据的政策制定（EBPM）。日本庆应义塾大学教授中室牧子指出了学问发展对政策的影响，表示“自然实验的研究积累成为美国奥巴马政府推进基于证据的政策制定（EBPM）的原动力”。