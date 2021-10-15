美前总统克林顿加州入院治疗

前美国总统比尔‧克林顿（Bill Clinton）10月12日因血液感染被送入加州大学欧文分校医疗中心（the University of California Irvine Medical Center）治疗。克林顿发言人安吉尔‧乌雷纳（Angel Urena）周四发出的一份声明，克林顿正在“康复中”，“精神状态良好”。

广告 继续浏览后续

乌雷纳周四在推特上发出的简短声明说，“周二晚间，克林顿总统被送往UCI医学中心接受非新冠病毒（COVID）的相关感染治疗。他正在康复中，精神状态良好，十分感谢医生、护士以及员工为他提供的优质服务。”

CNN的资深卫生记者桑杰‧古普塔（Sanjay Gupta）随后在推特上透露，克林顿接受的是血液感染治疗。

CNN和路透社报导称，克林顿疑似血液感染，目前入住深切治疗部。

克林顿的医生周四告诉CNN，克林顿因尿路感染扩散到血液中而被送院。他说，泌尿系统感染在老年人中非常常见，而且很容易治疗，尽管它们可以迅速扩散到血液中。

克林顿的医生在一份联合声明中说，他被送入医院进行“密切监测”，并注射了静脉抗生素和输液。

他的医生阿尔佩什‧阿明（Alpesh Amin）和丽莎‧巴达克（Lisa Bardack）表示，克林顿仍然在医院接受持续监测。

“经过两天的治疗，他的白细胞数呈下降趋势，对抗生素反应良好。”声明说。

他们说，加州的医疗团队一直与总统在纽约的团队，包括他的心脏病专家，保持着持续的沟通。

他们在声明中说：“我们希望他能很快回家。”

75岁的克林顿有心脏病史。据NBC新闻报导，2004年，他接受了四重心脏搭桥手术以缓解严重的动脉堵塞。2010年，他又做了一次心脏手术，在一条冠状动脉上植入两个支架。