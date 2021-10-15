美国11月8日放宽限制 完整接种疫苗旅客可入境

美国白宫15日宣布，对完整接种疫苗的外国旅客解除旅游限制，开放陆地边界与搭机入境，11月8日起生效。

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美国从2020年3月起为了防堵新冠疫情，禁止非必要旅客入境，并关闭陆地边界。空中旅客禁令首先于2020年初针对从中国搭机前来的旅客实施，接著扩大到30多个国家。

白宫12日宣布，将于11月初开放美国与墨西哥及加拿大的陆地边界和渡轮口岸，准许完整接种疫苗的外国旅客入境。这和上个月宣布放宽让国际旅客搭机入境类似，但不完全相同。

未接种疫苗的旅客，依旧无法从美国与加拿大及墨西哥接壤的陆地边界入境。加拿大从8月9日起准许完整接种疫苗的美国旅客入境，进行非必要旅行。

白宫9月20日宣布，美国将在11月初解除针对来自33国的航空旅客限制，包括中国、印度、巴西和大多数欧洲国家，但当时没有公布确切日期。

当时它也说，搭机前来美国的所有其他国家公民将适用接种疫苗规定。

非美国籍搭机旅客在登机前必须出示接种疫苗证明，也必须出示近期COVID-19采验阴性证明，若从陆地边界入境美国，则无需出示近期採检阴性证明。