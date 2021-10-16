克林顿病情好转 可能今天出院

美国前总统克林顿的发言人周五表示，克林顿的健康状况正在改善，但他将在加州一家医院至少再呆一个晚上，接受抗生素静脉注射，以治疗扩散到血液中的泌尿系统感染。此前专门有消息澄清克林顿不是因新冠病毒突然住院。美国总统拜登昨天与克林顿通话，并透露克林顿可能很快就会出院回家。

广告 继续浏览后续

据路透社报道说，美国前总统克林顿病情好转，但将继续住院治疗。现年75岁的克林顿在周二晚上因疲劳入住加州大学欧文分校医疗中心。他在周五与总统拜登进行了交谈。

克林顿的发言人Angel Urena说，克林顿的白细胞计数已经下降，表明他的健康状况正在好转。该发言人说，“所有健康指标都在朝好的方面发展，包括他的白细胞计数明显下降，”Urena在推特上说，“为了接受进一步的静脉注射抗生素，他将在医院过夜。”

据医生说，自从克林顿进入医院的重症监护室以来，他接受了输液和抗生素治疗。

报道说，据该发言人Urena说，希拉里-克林顿周四和周五都在医院，两人读书并谈论政治。

目前仍不清楚克林顿何时会出院。

据美国总统拜登说，克林顿可能很快就会回家，不过不清楚是在周六还是晚些时候出院。