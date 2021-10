十几名美国传教士及家人在海地遭绑架

美国媒体援引海地安全官员的消息称,10月16日,15-17名来自美国的基督教传教士及其家人,包括儿童,在海地太子港离开一家孤儿院后遭武装团伙绑架。绑架的细节仍不清楚,但《纽约时报》援引当地官员的消息表示,这些传教士乘坐一辆客车,前往机场送人时遭绑架。其他遭绑架的海地人不知有多少。

广告 继续浏览后续

CNN报导称,在参观了 Croix des Bouquets 地区的一家孤儿院后,这些传教士乘车前往首都太子港以北的泰坦尼恩(Titanyen),路上被绑架。

美国国务院的一位发言人告诉路透社,国务院已经知道了这些报道,但没有提供细节。这位发言人在一封电子邮件中说:“海外美国公民的福利和安全是国务院的最高优先事项之一。”

据《华盛顿邮报》的报导,总部位于俄亥俄州的基督教援助部(Christian Aid Ministries)的一段录音证实,在海地遭武装团伙绑架的传教士及其家人与该组织有关,遭绑架者还有儿童。

录音说,该组织在海地的传教区主管和“美国大使馆正在合作,看看如何解决”。调查正在进行中。

《华盛顿邮报》援引一位知情人士的消息称,绑架发生时,其中一名美国传教士在WhatsApp群组中发出了求救信息。

求救消息显示:“请为我们祈祷!!我们被绑为人质,他们绑架了我们的司机。祈祷祈祷祈祷吧。我们不知道他们要把我们带到哪里”。

设在太子港的非营利组织“人权分析和研究中心”(Center for Analysis and Research in Human Rights)本月早些时候发布的数据显示,自1月以来,海地至少有628人被绑架,其中29人是外国人。

太子港的专业协会和企业已经呼吁从周一开始无限期罢工,以抗议日益加剧的混乱局势。