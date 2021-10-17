十几名美国传教士及家人在海地遭绑架

美国媒体援引海地安全官员的消息称，10月16日，15-17名来自美国的基督教传教士及其家人，包括儿童，在海地太子港离开一家孤儿院后遭武装团伙绑架。绑架的细节仍不清楚，但《纽约时报》援引当地官员的消息表示，这些传教士乘坐一辆客车，前往机场送人时遭绑架。其他遭绑架的海地人不知有多少。

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CNN报导称，在参观了 Croix des Bouquets 地区的一家孤儿院后，这些传教士乘车前往首都太子港以北的泰坦尼恩（Titanyen），路上被绑架。

美国国务院的一位发言人告诉路透社，国务院已经知道了这些报道，但没有提供细节。这位发言人在一封电子邮件中说：“海外美国公民的福利和安全是国务院的最高优先事项之一。”

据《华盛顿邮报》的报导，总部位于俄亥俄州的基督教援助部（Christian Aid Ministries）的一段录音证实，在海地遭武装团伙绑架的传教士及其家人与该组织有关，遭绑架者还有儿童。

录音说，该组织在海地的传教区主管和“美国大使馆正在合作，看看如何解决”。调查正在进行中。

《华盛顿邮报》援引一位知情人士的消息称，绑架发生时，其中一名美国传教士在WhatsApp群组中发出了求救信息。

求救消息显示：“请为我们祈祷！！我们被绑为人质，他们绑架了我们的司机。祈祷祈祷祈祷吧。我们不知道他们要把我们带到哪里”。

设在太子港的非营利组织“人权分析和研究中心”（Center for Analysis and Research in Human Rights）本月早些时候发布的数据显示，自1月以来，海地至少有628人被绑架，其中29人是外国人。

太子港的专业协会和企业已经呼吁从周一开始无限期罢工，以抗议日益加剧的混乱局势。