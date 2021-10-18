美国前国务卿鲍威尔因新冠并发症去世，享年84岁

据美国有线电视新闻网（CNN）10月18日引述前国务卿科林·鲍威尔（Colin Powell）的家人通过脸书发布的消息，鲍威尔当天早上因新冠肺炎并发症去世，享年84岁。

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鲍威尔是美国历史上首位任职美国国务卿的非裔美国人。他的家人通过脸书发表声明说，“美国前国务卿和参谋长联席会议主席科林·卢瑟·鲍威尔将军今天早上因新冠并发症而去世。”声明续指，“他已全面接种疫苗。 我们要感谢沃尔特·里德国家军事医学中心的医务人员的关怀治疗。 我们失去了一位杰出的、充满爱心的丈夫、父亲、祖父和一位伟大的美国人。”

鲍威尔同样是首位任职美国参谋长联席会议主席的非裔美国人， 也是最年轻的参谋长联席会议主席。鲍威尔经常被描述为自艾森豪威尔以来最受欢迎的美国将军，他经常被提及为可能的总统候选人，但他从未选择参选。

当选总统小布什在2000年12月选择他出任国务卿时说，“鲍威尔将军是一位美国英雄，一个美国榜样和一个伟大的美国故事。”小布什说，“当一个南布朗克斯区的儿子继承托马斯·杰斐逊首次担任的职务时，这是一个伟大的日子。”鲍威尔1937年4月5日出生于美国纽约，父母是牙买加移民，父亲是码头的搬运工，母亲是缝纫工。

小布什还曾将他与另一位勤奋、正直的美国军事领导人相比，后者也曾担任国务卿。小布什说，“我对鲍威尔将军的评价就像杜鲁门对马歇尔将军的评价。他是一座力量和常识之塔”。鲍威尔在参议院确认听证会上谈到他创造历史的提名时说，“我认为它向世界展示了这个国家的可能性”。

鲍威尔当时向听证会上的参议员们说，“对我的提名向世界表明，按照我们的模式，从我们开始的一段时期内，如果你相信所拥护的价值观，你可以看到像我坐在你们面前接受你们的批准这样的奇迹。”

鲍威尔在公众视线中的岁月主要被两次伊拉克战争包围。海湾战争发生在1991年，在老布什总统的领导下，国际联军成功地从伊拉克手中解放了科威特，这是自越战的泥潭以来美国最明显的军事胜利。

第二次是2003年的伊拉克战争，是在小布什总统领导下为防止萨达姆政权使用大规模杀伤性武器而做出的努力，当这些武器随后被证明明显不存在时，这场战争使鲍威尔和其他美国领导人蒙羞。

鲍威尔在其著作《我赢定了：鲍威尔生活和领导的艺术》一书中写道，“我主要是生我自己的气，因为我没有感觉到存在问题。”他在2012年出版了这本书。鲍威尔在书中表示，“我的直觉让我失望了。”

在他后来的公共生活中，鲍威尔对共和党的右倾趋势逐渐感到失望，并利用他的政治资本帮助民主党人入主白宫，其中最引人注目的是他对奥巴马参选美国总统的支持。鲍威尔在2008年竞选的最后几周选择为奥巴马站台，后者成为了首任非裔美国总统。

今年“9·11”事件20周年之际，鲍威尔曾参加了华盛顿肯尼迪艺术中心举办的由美国国家交响乐团和美国海军陆战队乐队参与的纪念音乐会。鲍威尔去世后留下了妻子阿尔玛·维维安·鲍威尔和他们的三个孩子。