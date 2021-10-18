美國前國務卿鮑威爾因新冠併發症去世，享年84歲

據美國有線電視新聞網（CNN）10月18日引述前國務卿科林·鮑威爾（Colin Powell）的家人通過臉書發布的消息，鮑威爾當天早上因新冠肺炎併發症去世，享年84歲。

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鮑威爾是美國歷史上首位任職美國國務卿的非裔美國人。他的家人通過臉書發表聲明說，“美國前國務卿和參謀長聯席會議主席科林·盧瑟·鮑威爾將軍今天早上因新冠併發症而去世。”聲明續指，“他已全面接種疫苗。 我們要感謝沃爾特·里德國家軍事醫學中心的醫務人員的關懷治療。 我們失去了一位傑出的、充滿愛心的丈夫、父親、祖父和一位偉大的美國人。”

鮑威爾同樣是首位任職美國參謀長聯席會議主席的非裔美國人， 也是最年輕的參謀長聯席會議主席。鮑威爾經常被描述為自艾森豪威爾以來最受歡迎的美國將軍，他經常被提及為可能的總統候選人，但他從未選擇參選。

當選總統小布什在2000年12月選擇他出任國務卿時說，“鮑威爾將軍是一位美國英雄，一個美國榜樣和一個偉大的美國故事。”小布什說，“當一個南布朗克斯區的兒子繼承托馬斯·傑斐遜首次擔任的職務時，這是一個偉大的日子。”鮑威爾1937年4月5日出生於美國紐約，父母是牙買加移民，父親是碼頭的搬運工，母親是縫紉工。

小布什還曾將他與另一位勤奮、正直的美國軍事領導人相比，後者也曾擔任國務卿。小布什說，“我對鮑威爾將軍的評價就像杜魯門對馬歇爾將軍的評價。他是一座力量和常識之塔”。鮑威爾在參議院確認聽證會上談到他創造歷史的提名時說，“我認為它向世界展示了這個國家的可能性”。

鮑威爾當時向聽證會上的參議員們說，“對我的提名向世界表明，按照我們的模式，從我們開始的一段時期內，如果你相信所擁護的價值觀，你可以看到像我坐在你們面前接受你們的批准這樣的奇蹟。”

鮑威爾在公眾視線中的歲月主要被兩次伊拉克戰爭包圍。海灣戰爭發生在1991年，在老布什總統的領導下，國際聯軍成功地從伊拉克手中解放了科威特，這是自越戰的泥潭以來美國最明顯的軍事勝利。

第二次是2003年的伊拉克戰爭，是在小布什總統領導下為防止薩達姆政權使用大規模殺傷性武器而做出的努力，當這些武器隨後被證明明顯不存在時，這場戰爭使鮑威爾和其他美國領導人蒙羞。

鮑威爾在其著作《我贏定了：鮑威爾生活和領導的藝術》一書中寫道，“我主要是生我自己的氣，因為我沒有感覺到存在問題。”他在2012年出版了這本書。鮑威爾在書中表示，“我的直覺讓我失望了。”

在他後來的公共生活中，鮑威爾對共和黨的右傾趨勢逐漸感到失望，並利用他的政治資本幫助民主黨人入主白宮，其中最引人注目的是他對奧巴馬參選美國總統的支持。鮑威爾在2008年競選的最後幾周選擇為奧巴馬站台，後者成為了首任非裔美國總統。

今年“9·11”事件20周年之際，鮑威爾曾參加了華盛頓肯尼迪藝術中心舉辦的由美國國家交響樂團和美國海軍陸戰隊樂隊參與的紀念音樂會。鮑威爾去世後留下了妻子阿爾瑪·維維安·鮑威爾和他們的三個孩子。