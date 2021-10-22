拜登罕见抨击特朗普与共和党

美国总统拜登10月22日以金恩纪念碑为背景发表激昂谈话，指控共和党人追随前总统特朗普，坠入白人至上主义与压制选民的“黑洞深渊”。

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法新社报导，缅怀遇刺身亡非裔民权领袖马丁·路德·金（Martin Luther King Jr.）而竖立的纪念碑满10周年，拜登（Joe Biden）借此在位于华盛顿的国家广场（National Mall）发表激昂演说，把矛头直接指向特朗普（Donald Trump），可说颇不寻常。

拜登表示，就在明年期中国会选举与2024年总统大选前，共和党各州代表，从州长以迄负责选务的官员，针对参与自由选举发动“冷酷无情攻击”。

拜登称之为“非美国人”（un-American）运动，共和党人则辩称是为了在选举期间加强安全。

拜登说：“他们追随我的前任，也就是上任总统，坠入极深、极深的黑洞裡，这是压制选民及颠覆选举的邪恶结合。”

拜登常常抨击特朗普针对选举的煽动性谎言，而民调显示，多数共和党员对那些谎言信以为真，不过拜登甚少直接点名特朗普，刻意漠视这位共和党人。

拜登在演说中表示，1968年马丁·路德·金遇刺身亡前致力对抗的白人至上主义从未全面消逝，“只是隐藏起来”。

他还说：“9个月前在国会山庄（Capitol）的暴力、致人于死的暴乱，我认为那就是白人至上主义。坏消息是我们曾有一个诉诸偏见的总统，好消息是毫无保留地全然披露，让世人看清真相。”

拜登发表上述谈话的前一天，联邦参议院的共和党籍参议员阻挠就民主党提出的选举法案进行辩论，民主党指称，选举立法是为了改革包括竞选经费、投票规定与选区重划等诸多选举法规不公泥淖。