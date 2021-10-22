民调：77% 的美国人认为脸书和推特弊大于利

据昆尼皮亚克大学（Quinnipiac University）10月20日公布的一项民意调查显示，77% 的美国人表示脸书和推特等社交媒体公司的弊大于利。调查还发现，52% 的美国人表示脸书在处理其社交媒体平台上的错误信息方面做得很差，而另有27% 的人表示它做得不太好。此外，47% 的美国人认为美国政府应该参与监管社交媒体公司。

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昆尼皮亚克大学民意调查分析师蒂姆·马洛伊 (Tim Malloy) 在谈到该结果时说：“对脸书及其社交媒体群体来说，这是一记响亮的耳光。美国人在发声：‘你不是在帮助......而是正在伤害民众。’”

在该调查结果发布之际，有几个国家正在考虑对社交媒体进行监管。

本月早些时候，脸书举报人弗朗西斯·豪根 (Frances Haugen) 就脸书和假信息在国会作证，称这家社交媒体巨头伤害了儿童、导致分裂并破坏民主，以追求快速增长和“天文数字的利润”。

豪根告诉参议院商业消费者保护小组委员会说，脸书一直“在黑箱中运作”，没有监督，透明度也很低。

豪根说：“脸书不应该逃避其所做的选择的责任，即优先考虑增长、病毒式传播和反应能力，而不是公共安全。他们不应该获得免费通行证，因为他们现在正在用我们的安全为其买单。”

“除了脸书之外几乎没有人知道脸书内部发生了什麽，”她补充道，“该公司故意向公众、美国政府和世界各国政府隐藏重要信息......除了脸书，没有人真正了解脸书做出的破坏性选择。”

昆尼皮亚克大学的民意调查是在 10 月 15 日至 18 日期间进行的，调查了1,342 名成年人。该民意调查的误差幅度为 +/- 2.7 个百分点。