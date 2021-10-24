哥伦比亚头号毒枭落网

10月23日，哥伦比亚国防部宣布，该国头号通缉毒枭、毒品犯罪集团“海湾帮”头目戴罗-安东尼奥-乌苏加（Dairo Antonio Úsuga），绰号奥托尼尔（Otoniel），在23日陆军、空军和警察的联合行动中被抓获。哥伦比亚国家警察总局长巴尔加斯（Jorge Vargas）在记者会上表示：哥伦比亚警方“与美国和英国部队进行了一次重大缴毒行动”

广告 继续浏览后续

奥托尼尔是哥伦比亚最大贩毒组织“海湾家族”首领。据报道，收到美国和英国提供的情报后，哥伦比亚发起“冥王行动”，出动特种部队成员在内的500多名士兵、22架直升机，在西北部安蒂奥基亚省丛林中抓获奥托尼尔。他的藏身之处据说有8层“警戒保护”。哥伦比亚警方说，由于不少手下已经被捕，奥托尼尔不得不藏身丛林中，而且没法用电话。行动中，哥政府一名警员殉职。

奥托尼尔常年名列哥伦比亚政府和美国政府头号通缉犯名单，哥伦比亚政府曾悬赏80万美元征集有关其下落的信息，而美国方面也悬赏500万美元抓捕他。

纽约曼哈顿联邦法院于2009年初以贩毒及资助右翼民兵组织等罪名起诉奥托尼尔。布鲁克林以及迈阿密联邦法院也指控，奥托尼尔于2003至2014年间经委内瑞拉、危地马拉等国，将至少73吨可卡因偷运至美国。根据外媒报道，乌苏加将被引渡至美国纽约南区联邦法院受审。

哥伦比亚是全球最大可卡因出口国，总统杜克 (Ivan Duque) 在乌苏加落网后发表声明称，此次行动是哥伦比亚本世纪打击贩毒行动最大的一次胜利。他还要求包括毒枭在内的犯罪分子主动投降，否则面临被剿灭的命运。