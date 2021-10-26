美联邦通信委员会撤销中国电信美洲公司的运营权

美国联邦通信委员会（FCC）10月26日通过声明表示，该委员会通过一项命令，“终止中国电信美洲公司在美国境内提供国内州际和国际电信服务的能力。”声明指，“撤销和终止命令指示中国电信美洲公司在该命令发布后60天内停止其根据第214条授权提供的任何国内或国际服务。”

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FCC的声明称，“促进（美国）国家安全是本委员会促进公共利益的责任的一个组成部分，今天的行动履行了这一使命，保护国家的电信基础设施免受潜在的安全威胁。”声明称，“部分基于行政部门机构的建议，本委员会发现中国电信美洲公司未能反驳行政部门对其在美国继续存在的严重关切。2020年12月，本委员会启动了一个诉讼程序，并建立了一个程序，允许中国电信美洲公司、行政部门机构和公众在这个问题上提出任何剩余的论点或证据。”

FCC表示，“今天，仅根据大量的非保密记录，本委员会的公共利益分析认为，中国电信美洲公司保留其第214条的授权，不再符合当前和未来的公共利益、便利和必要性。”

据路透社报导，FCC在2020年4月曾警告说，可能会以国家安全风险为由关闭三家国有控股的中国电信公司的美国业务，包括中国电信美洲公司、中国联通美洲公司、太平洋网络公司及其全资子公司ComNet（美国）有限责任公司。对于这一最新消息，中国电信美洲公司的一位发言人向路透社记者表示，“FCC的决定是令人失望的。我们计划寻求所有可用的选择，同时继续为我们的客户提供服务。”

据了解，FCC在声明中对中国电信美洲公司的运营状况提出了六项指控，包括“首先，今天的命令认为，中国电信美洲公司是一家中国国有企业的美国子公司，受到中国政府的剥削、影响和控制，极有可能在没有充分的法律程序和独立司法监督的情况下被迫遵守中国政府的要求。”

声明称，“其次，鉴于自本委员会在近二十年前授权中国电信美洲公司在美国提供电信服务以来，与中国有关的国家安全环境发生了变化，该命令认为，中国电信美洲公司的所有权和中国政府的控制权引起了重大的国家安全和执法风险，为中国电信美洲公司、其母公司实体和中国政府提供了访问、储存、破坏和/或误导美国通信的机会，这反过来又使他们能够从事针对美国的间谍活动和其他有害活动。”

声明称，“第三，中国电信美洲公司的行为和对本委员会和其他美国政府机构的陈述表明其缺乏坦诚、可信度和可靠性，削弱了本委员会和其他美国政府机构对电信运营商的基本信任水平，因为在美国提供电信服务的性质非常重要。第四，该命令认为，进一步的缓解不会解决这些重大的国家安全和执法问题。”

声明称，“第五，该命令认为，中国电信美洲公司故意违反了2007年与行政部门机构签订的保证书的五项规定中的两项，而遵守这些规定是其国际214条款授权的明确条件。最后，虽然没有必要支持这些调查结果和结论，但该命令认为，行政部门机构提交的分类证据进一步支持了撤销国内授权以及撤销和终止对中国电信美洲公司的国际授权的决定，并确定进一步的缓解措施将无法解决重大的国家安全和执法风险。”

报导提及，今年3月，FCC开始投入撤销对中国联通美洲公司、太平洋网络公司及其全资子公司ComNet提供美国电信服务的授权。此前，2019年5月，FCC一致投票，拒绝另一家中国国有电信公司中国移动提供美国服务的权利。FCC还对中国电信和其他公司采取了限制行动。