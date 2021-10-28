美国会参议院民主党人提议开征“亿万富豪税”为拜登社会与气候政策筹资

美国国会参议院民主党人20日公布了一项征收“亿万富豪税”提案，对最赚钱的美国企业征收15%最低企业税，为总统拜登正制订的社会和气候政策筹资。

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参议院财务委员会主席怀登（Ron Wyden）和包括女参议员沃伦(Elizabeth Warren)在内的民主党议员表示，这项立法旨在遏制企业和富人的避税行为，可为库房带来数千亿美元的收入。

有关新税方案包括参议院民主党人公布的一项措施，即按企业向股东报告的利润，对公司征收15%的最低税率。企业最低税将瞄准三年间每年收益超过10亿美元利润的公司。白宫支持最低企业税，认为这将与已经获136个国家通过的全球企业最低税衔接。

提案要求最富有的美国人，每年就股票和债券等上市交易资产的增值收益纳税。在现行法例下，他们只在出售那些资产时，才需要缴税。而“亿万富豪税”将对股票等年内有增值的可交易资产，征收23.8%的长期资本增值税，不论这些资产是否已经出售。

不过，这项“亿万富豪税”可能面临众议院民主党人的反对，他们倾向直接对企业与富人加税，以此为拜登的政策筹措经费。全国纳税人联盟等团体已表示反对向亿万富豪征收未变现的资本增值税，认为这将使税收系统增加更多的官僚作风，并给商业投资者带来新的负担。

根据参议院民主党的声明，“亿万富豪税”将于2022税收年度生效，预计影响约700名资产超过10亿美元或连续三年年收入超过1亿美元的纳税人。