美國會參議院民主黨人提議開徵“億萬富豪稅”為拜登社會與氣候政策籌資

美國國會參議院民主黨人20日公布了一項徵收“億萬富豪稅”提案，對最賺錢的美國企業徵收15%最低企業稅，為總統拜登正制訂的社會和氣候政策籌資。

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參議院財務委員會主席懷登（Ron Wyden）和包括女參議員沃倫(Elizabeth Warren)在內的民主黨議員表示，這項立法旨在遏制企業和富人的避稅行為，可為庫房帶來數千億美元的收入。

有關新稅方案包括參議院民主黨人公布的一項措施，即按企業向股東報告的利潤，對公司徵收15%的最低稅率。企業最低稅將瞄準三年間每年收益超過10億美元利潤的公司。白宮支持最低企業稅，認為這將與已經獲136個國家通過的全球企業最低稅銜接。

提案要求最富有的美國人，每年就股票和債券等上市交易資產的增值收益納稅。在現行法例下，他們只在出售那些資產時，才需要繳稅。而“億萬富豪稅”將對股票等年內有增值的可交易資產，徵收23.8%的長期資本增值稅，不論這些資產是否已經出售。

不過，這項“億萬富豪稅”可能面臨眾議院民主黨人的反對，他們傾向直接對企業與富人加稅，以此為拜登的政策籌措經費。全國納稅人聯盟等團體已表示反對向億萬富豪徵收未變現的資本增值稅，認為這將使稅收系統增加更多的官僚作風，並給商業投資者帶來新的負擔。

根據參議院民主黨的聲明，“億萬富豪稅”將於2022稅收年度生效，預計影響約700名資產超過10億美元或連續三年年收入超過1億美元的納稅人。