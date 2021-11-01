美欧结束钢铝税争端 拜登：阻中国不洁钢铁

美国和欧盟10月31日宣布结束钢铝关税争端，并在未来两年内制定一项可持续的全球性协议。拜登称赞该协议可“提高美国钢铝产量”，并阻止中共将“不洁”钢铁输出到美国。

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美欧领导人在意大利召开的20国集团（G20）峰会上一致同意，将在未来两年内达成一项全球可持续钢铝协议（Global Sustainable Steel Arrangement），以削减过剩产能，并鼓励更环保的生产方式。

美国总统乔‧拜登（Joe Biden）说：“美国和欧盟达成一项重大突破，将解决气候变化所带来的生存威胁，同时也保护了美国就业和美国工业。”，该协议立即取消前任政府对欧盟施加的钢铝关税，并降低了美国消费者的成本。

美欧贸易争端始于2018年。当时，时任总统川普（特朗普）援引1962年《贸易扩张法案》第232条，对来自欧盟和中国等地的进口钢征收25%的关税，对进口铝征收10%的关税，并将这些金属的竞争视为国家安全威胁。

周日在罗马出席G20峰会的拜登表示，这项协议可望“提高美国钢铝产量……激励在全球经济中碳密集度最高的产业之一减少排放”。

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在G20会议期间与拜登发表的联合声明中说：“我很高兴地宣布，乔‧拜登总统和我达成了一项协议，暂停对钢铁和铝征收关税，并就一项新的全球性可持续钢铁协议进行合作。”

据路透社报导，拜登还说，美欧之间的碳基钢铝贸易协议将限制来自中国（中共）的“不洁”钢铁进入美国市场，并打击其它国家的钢铁倾销行为。

英国《金融时报》报导，美欧达成协议后，即刻招致中共批评。中共驻华府大使馆表示，北京坚决反对美方的“指控”。

来自中央社的数据显示，中国钢铁产量占全球产量的56%，当中大多由使用铁矿砂和焦煤的高炉炼制生产。2020年全球只有少数国家增加钢铁产量，中国即是其中之一。