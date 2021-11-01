钢铁关税

美欧结束钢铝税争端 拜登：阻中国不洁钢铁

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Joe Biden a expliqué que, outre les négociations en vue d'un accord mondial (Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium), auxquelles tous les pays seront conviés, l'accord annoncé le 30 octobre, qui ne porte que sur l'acier et l'aluminium entièrement produits en Europe, va réduire les pratiques anticoncurrentielles et l'accès au marché américain pour l'acier "sale".
Joe Biden a expliqué que, outre les négociations en vue d'un accord mondial (Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium), auxquelles tous les pays seront conviés, l'accord annoncé le 30 octobre, qui ne porte que sur l'acier et l'aluminium entièrement produits en Europe, va réduire les pratiques anticoncurrentielles et l'accès au marché américain pour l'acier "sale". © Reuters
作者： 法广
5 分钟

美国和欧盟10月31日宣布结束钢铝关税争端，并在未来两年内制定一项可持续的全球性协议。拜登称赞该协议可“提高美国钢铝产量”，并阻止中共将“不洁”钢铁输出到美国。

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美欧领导人在意大利召开的20国集团（G20）峰会上一致同意，将在未来两年内达成一项全球可持续钢铝协议（Global Sustainable Steel Arrangement），以削减过剩产能，并鼓励更环保的生产方式。

 

美国总统乔‧拜登（Joe Biden）说：“美国和欧盟达成一项重大突破，将解决气候变化所带来的生存威胁，同时也保护了美国就业和美国工业。”，该协议立即取消前任政府对欧盟施加的钢铝关税，并降低了美国消费者的成本。

美欧贸易争端始于2018年。当时，时任总统川普（特朗普）援引1962年《贸易扩张法案》第232条，对来自欧盟和中国等地的进口钢征收25%的关税，对进口铝征收10%的关税，并将这些金属的竞争视为国家安全威胁。

周日在罗马出席G20峰会的拜登表示，这项协议可望“提高美国钢铝产量……激励在全球经济中碳密集度最高的产业之一减少排放”。

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在G20会议期间与拜登发表的联合声明中说：“我很高兴地宣布，乔‧拜登总统和我达成了一项协议，暂停对钢铁和铝征收关税，并就一项新的全球性可持续钢铁协议进行合作。”

据路透社报导，拜登还说，美欧之间的碳基钢铝贸易协议将限制来自中国（中共）的“不洁”钢铁进入美国市场，并打击其它国家的钢铁倾销行为。

英国《金融时报》报导，美欧达成协议后，即刻招致中共批评。中共驻华府大使馆表示，北京坚决反对美方的“指控”。

来自中央社的数据显示，中国钢铁产量占全球产量的56%，当中大多由使用铁矿砂和焦煤的高炉炼制生产。2020年全球只有少数国家增加钢铁产量，中国即是其中之一。

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