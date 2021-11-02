特斯拉在美召回1.2万汽车 软件问题存安全隐患

今年以来，特斯拉（Tesla）多次因安全问题召回汽车。继6月底该公司大规模召回在中国的28万辆汽车后，10月底，又有近1.2万辆美国汽车，因存在软件错误可能导致追尾事故风险上升而被召回。

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据美国国家公路安全管理局（NHTSA）10月29日公布的消息称，特斯拉正在召回2017年至2021年售出的几款汽车，车型分别为Model S、Model 3、Model X以及2020至2021年款的Model Y。

而召回原因是“通讯错误可能会导致的前向碰撞警告或自动紧急制动（AEB）系统意外启动”。也就是AEB的意外启动，可以能会导致汽车突然停车，增加撞车风险。

据统计，此次召回受影响的车辆约为1.17万辆，涉及产品17个。对此，特拉斯向NHTSA表示，已经发布了免费的无线软件更新进行补救，并于今年年底向车主发送信函。

NHTSA在一份声明中表示，特拉斯在收到客户有关“自动紧急制动系统意外激活”事件的报告后，卸载了错误版本的完全自动驾驶系统（Full Self-Driving system），更新并重新安装了汽车上的软件。

NHTSA表示，将“继续与特斯拉进行对话，以确保任何安全缺陷得到及时察觉并解决。”

在此之前，特拉斯已有过多次召回记录。

今年1月13日，NHTSA曾致函特拉斯公司，要求其召回约15.8万辆Model S和Model X电动车，认定这两款车的触摸屏“存在缺陷，关联汽车安全”，如遇恶劣天气，将导致事故风险增加。

6月26日，中国市场监督总局消息称，特拉斯召回在中国市场已售出的28.5万车辆，以解决存在的巡航控制系统相关的安全问题。涉及车型包括进口的Model 3及国产的Model 3、Model Y。

目前，市场对特斯拉的看法呈两极化，一方面认为，特斯拉推动了电动汽车的行业发展，也为改善环境作出了贡献。但同时，频发的交通事故和召回事件令特拉斯的安全口碑受到质疑。有评论认为，特斯拉要想实现进一步发展，有必要加强数据安全和车辆安全，让消费者放心。