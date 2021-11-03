俄亥俄州辛辛那提选出首位亚裔市长

在俄亥俄州的辛辛那提市，38岁的阿夫塔布·普雷瓦尔（Aftab Pureval）周二（11月2日）在市长选举中击败对手大卫·曼恩（David Mann），当选为下任市长。

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当地媒体美东时间晚10点报导说，普雷瓦尔将成为下一任辛辛那提市市长，他赢得66%的选票。

普雷瓦尔自2017年起担任汉密尔顿郡（Hamilton County）法院书记员，他在该市5月市长选举的初选中排名前两名，民调一直领先前市长曼恩。

普雷瓦尔通过推特就胜选推文（见这）：“言语无法表达我对成为辛辛那提市下一任市长的荣幸和兴奋。今晚，我们创造了历史！让我们开始工作吧!”

普雷瓦尔的母亲是藏族，父亲是印度人。他在胜选演讲中说，他的父母从印度来到美国，是为了给他们的儿子提供一个更好的生活。

“因为这个令人难以置信的决定，我们家从难民变成了辛辛那提市的市长。”他说。

辛辛那提人口逾30万，其中亚太裔人口仅略高于2%。

普雷瓦尔在竞选期间曾表示，代表亚裔候选人在任何地方都有竞争力，“我的竞选象征亚裔候选人不再是独特的，反而更是主流，可以期待更多人参选和领先”。

他的对手曼恩通过推特发出信息表示认输。曼恩写道：“祝贺阿夫塔布当之无愧的胜利。我与他聊过，希望他一切顺利。在我的职业生涯中，能担任市议员、市长和国会议员为这个社区服务是我一生的荣幸。谢谢你，辛辛那提！”