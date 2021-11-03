美驻中大使提名参院外委会过关

美国参议院外委会11月3日通过伯恩斯出任美国驻中大使。伯恩斯主张联盟抗中，支持协助台湾提升防卫战力，受参院两党外交领袖青睐，人事案接下来应也能顺利在参议院全院过关。

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参议院外委会3日开会审议14项人事提名案，其中包含前副国务卿伯恩斯（Nicholas Burns）出任美国驻中大使、前芝加哥市长易曼纽（Rahm Emanuel）出任驻日大使，以及科技家出身的凯普兰（Jonathan Eric Kaplan）出任驻新加坡大使等案。

抗中立场鲜明、参议院外委会共和党籍首席议员里契（Jim Risch）首先在会中表态支持伯恩斯提名案。里契表示，伯恩斯具备所需经验与知识，能在当前全球战略竞争中推进美国利益，他与伯恩斯熟识多年，“可能没有其他大使比他更有能力代表美国利益”。

里契举例，伯恩斯承诺支持美国在印太区域保有强健军事威吓力，也支持协助台湾实施不对称防卫战略的政策。此外，伯恩斯承诺，他不会为了在气候变迁上与中国合作，拿美国利益做交换，让他充满信心。

里契强调：“未来我会时常与伯恩斯往来，确保他信守这些承诺。”

参议院外委会最后以口头表决方式，通过包含伯恩斯等13项人事案，仅共和党籍的卢比欧（Marco Rubio）、海格提（Bill Hagerty）等少数参议员，事后要求注记他们对伯恩斯投下反对票。

伯恩斯现年65岁，1980年代就踏入美国外交圈，外交资历相当丰富。他曾在前总统小布什（George W. Bush）时代出任主管政治事务的副国务卿、美国驻北大西洋公约组织（NATO）大使。此前他曾担任美国驻希腊大使及国务院发言人。

伯恩斯10月20日在参院外委会人事听证会上表示，中国是美国21世纪最大地缘政治考验，若提名获准，他未来将联合盟友抑制中国，证明“东升西降”绝非事实。

伯恩斯承诺，他会针对北京未遵循贸易投资规范向其究责，面对中国在新疆、西藏与香港等地压迫作为，他也不会静默不语。为降低美中发生“意外争端”危险，伯恩斯认为美中之间应有沟通管道，两国领导人应直接对话。

伯恩斯过去曾见证香港1997年主权移交，因此对中国违背对港承诺特别有感触。他在听证会上呼吁，不能相信中国会履行在台湾议题上所做的承诺，需把台湾变成一颗“难敲开的坚果”（a tough nut to crack，意指难以对付），协助台湾提升不对称防卫战力。

美国驻中大使职位悬缺已1年1个月。美国前驻中大使布兰斯塔德（Terry Branstad）去年10月卸职返美，早在今年4月就传出伯恩斯有望出任驻中大使，但总统拜登（Joe Biden）一直等到上任满7个月才正式做宣布。

参议院外委会3日通过伯恩斯提名后，人事案将送交参议院全院表决，若获过半数参议员支持即算过关。先前美国驻中大使多由政治人物担任，若提名获准，伯恩斯将是少数出任这个要职的职业外交官。