冲突升级 美驻埃塞俄比亚大使馆允许员工离开

埃塞俄比亚暴力冲突升级，反叛军不断取得进展。3日，美国驻埃塞俄比亚大使馆表示，非紧急的政府雇员和家属已经获得“授权”，可自愿离开该国。

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美国驻埃塞俄比亚大使馆在一份声明中说：“由于武装冲突、内乱和可能的供应短缺，（国务院）授权非紧急的美国政府雇员以及紧急和非紧急雇员的家属自愿离开埃塞俄比亚。”

声明中还补充说，前往埃塞俄比亚的旅行是不安全的，冲突有可能进一步升级。埃塞俄比亚政府以前曾在内乱期间和之后限制或关闭互联网、手机数据和电话服务。

周三，英国也敦促其公民重申他们留在埃塞俄比亚的必要性，并考虑在有商业选择的情况下离开该国。

周二，埃塞俄比亚宣布进入紧急状态，来自提格雷北部地区的叛军威胁要向首都亚的斯亚贝巴（Addis Ababa）进军。

总理阿比·艾哈迈德（Abiy Ahmed）在周三的一份声明中强硬回应：“我们将用我们的血和骨埋葬这个敌人，并提升埃塞俄比亚的尊严”。艾哈迈德在2019年被授予诺贝尔和平奖而现在却被指控侵犯人权。

周三，联合国公布的一项调查指控，埃塞俄比亚政府军和从厄立特里亚征募的军队在长达一年的冲突中的虐待行为可能构成战争罪。联邦政府一直由提格雷人民解放阵线（Tigray People’s Liberation Front）所领导的四党联盟控制。

对埃塞俄比亚的暴力升级和敌对行动的扩大，美国表示“严重关切”，再次呼吁各方停止军事行动并开始停火谈判。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在週三的新闻发布会上说，美国非洲之角问题特使费尔特曼（Jeffrey Feltman）周四将前往埃塞俄比亚，他将与埃塞俄比亚政府讨论当前的紧张局势。

普莱斯强调，持续的战斗只会使目前埃塞俄比亚严重的人道主义危机延长。他补充说，华盛顿正在与其它国家、联合国和非洲联盟讨论如何解决这一危机。

普莱斯说：“所有各方必须停止军事行动，无条件开始停火谈判”。

埃塞俄比亚政府军和反对派军队之间长达一年的战斗已造成数千人死亡，迫使200多万人离开家园，并使提格雷的40万人面临饥荒。周二，美国已经暂停了埃塞俄比亚产品进入美国的免税权。