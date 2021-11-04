国际刑事法院对委内瑞拉展开反人道罪调查

国际刑事法院获得委内瑞拉当局同意，对2017年该国政府镇压反对派是否触犯反人道罪展开调查。委内瑞拉当局希望以此获得司法国际承认。反对派表示支持调查，希望正义得到伸张。

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国际刑事法院的检察官卡林汗（Karim Khan）在对委内瑞拉为期3天地访问后，与委内瑞拉达成协议，对委内瑞拉政府2017年镇压反对派展开违反人道罪的调查。据法新社说，委内瑞拉总统马杜罗与与国际刑事法院（ICC）检察官卡林汗星期三举行联合新闻发布会，宣布针对委内瑞拉2017年镇压反政府示威期间是否犯下违反人道罪，由国际刑事法院将展开调查。

委内瑞拉当局许诺给予支持与合作。

据委国总统马杜罗表示，经过初步评估，卡林汗「决定进入下一阶段以查明真相」。马杜罗说：「尽管不认同卡林汗的看法，但身为一个国家，我们尊重他的决定」。

卡林汗则表示：「随着调查进入下个阶段，我请求大家给予调查的空间。」

法新社说，此举受到反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）欢迎。瓜伊多在推特发文说，这项行动将使受害者与他们的家属获得在委内瑞拉被剥夺的权利，替受害者伸张正义」。瓜伊多自2019年自称为委内瑞拉的临时总统，并获得约60国支持。

2017年，委内瑞拉民众不满当局逮捕数名反对派领袖，以及最高法院裁定解散反对派主导的国民议会（National Assembly），纷纷走上街头抗议，安全部队在镇压期间造成100多人死亡。

国际刑事法院2018年展开初步调查时，前任检察官班索达（Fatou Bensouda）曾表示，有合理的根据可研判，委内瑞拉政府已犯下违反人道罪。

据本台报道称，国际刑事法院已对至少自2017年以来在委内瑞拉犯下的涉嫌危害人类罪展开调查。国际刑事法院检察官卡林汗于11月3日星期三在结束对加拉加斯的三天访问时宣布了他的决定。

在11月3日星期三在委内瑞拉总统府举行的仪式上，马杜罗甚至与国际刑事法院的检察官签署了一项协议，其中规定委内瑞拉承诺为检察官在其境内的调查提供便利。调查所涉及的事实尤其与2017年镇压反政府示威活动有关。

尽管不同意，委内瑞拉总统说他尊重检察官的决定。"检察官已决定进入下一阶段，寻求真相。马杜罗总统说："我们尊重他的决定，即使（......）我们不同意它。

作为交换，卡林汗已承诺支持将该国的司法机构提升到国际标准。

政府和反对派都没有因为卡林汗的访问而受到影响。反对派要求进行调查并得到了调查。委内瑞拉检察官几个月来一直试图说明当局对起诉犯罪者的正当性，也要求海牙国际刑事法院制定一个路线图。现在这个协议已经摆在桌面上并签署了。

据反对派领导人胡安-瓜伊多在推特上作出反应，称 "国际刑事法院正式开始对危害人类罪进行调查，捍卫了受害者及其亲属被剥夺的正义权利。

国际刑事法院的检察官说他知道委内瑞拉国家分歧与地缘政治的因素，但警告那些试图将其检察官的工作 "政治化 "的人。