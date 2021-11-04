调查：美国人最关注的已经不再是新冠病毒疫情了

虽然美国每日的新冠死亡人数仍超过1,000人，但这份10月18-22日进行的全美民意调查显示，自年初以来全美对公共卫生和疾病问题的关注已经减退。10月仅有12%的美国成年人将新冠疫情这样的公共卫生问题列为全国性的优先问题，2月时为20%。

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一项调查说：美国人现在最关注通胀和经济，新冠疫情重要性悄然降低。据路透/益普索进行的调查显示，美国人的关注点日益从新冠疫情转移，转为聚焦消费者物价上涨和其他经济领域。民主党在这些方面不太让人放心，这种转变可能使共和党在明年举行的期中选举中处于有利地位。

与此同时，全美三分之二的受访者，包括绝大多数民主党人、共和党人和独立党派人士，都认为“通胀对自己来说是个很大的问题。”美国人也在密切关注疫情时期的就业市场，当前企业招不到足够数量的工人，另一方面仍有数百万人失业：路透/益普索的调查显示，73%的成年人希望政治领导人把注意力放在就业和经济增长上面。

仅仅一年时间，政治格局就发生了巨大的变化。去年拜登和民主党人赢得了白宫和国会控制权靠的就是侧重疫情以及前总统特朗普对疫情的处理这个口号。然而，民主党人本周在弗吉尼亚州长的竞选中落败，保守派候选人的选票激增，让民主党人难以匹敌，新泽西州的竞选也出乎意料的激烈。现在看来，民主党人曾经最重要的议题已经不是美国人最关注的问题了。

路透社说，调查显示，自4月以来，公众对拜登在经济、移民、国家团结，甚至应对疫情表现的支持率几乎每月都在下降。

总的来说，对拜登任内表现的支持率现在徘徊在今年最低水平附近。最新的每周调查显示，44%的美国成年人支持拜登，自1月以来下降了11个百分点，而51%的人不支持，同期增长了19个百分点。

路透社引据哥伦比亚大学的选举问题专家Donald Green说，“那些一年前对特朗普的失败深感担忧的摇摆不定的选民，可能对现在的情况并不满意，” Donald Green说，“这就是许多民主党人感到紧张的原因。”