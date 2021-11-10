美国邀集防疫部长视频会议 北京出席台北未受邀

美国国务卿布林肯今天召开COVID-19部长会议，韩国、印尼、中国、德国、意大利等多国官员受邀出席，但未见台湾代表。

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据中央社今天报道称，美国务卿召开防疫部长会议，中方出席台湾未受邀。据台湾驻美代表处表示，会持续就全球卫生合作与美方沟通。

为延续美国总统拜登（Joe Biden）9月全球防疫峰会动能，布林肯（Antony Blinken）今天上午召开线上新冠病毒疫情部长会议，聚焦疫苗分配、提升全球疫苗产量、强化全球卫生安全架构等议题。

会前国务院官员对受邀名单三缄其口，强调会后再做说明。但根据布林肯今天致词时画面，与会者包括中国驻美大使秦刚、韩国外长郑义溶、印尼外长勒特诺（Retno Marsudi），德国、意大利、挪威、秘鲁、孟加拉、印度等国也有官员出席，但未见台湾代表。

在国际或区域组织方面，出席会议的包含世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、国际货币基金（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）、世界银行总裁马尔帕斯（David Malpass）及太平洋岛国论坛（Pacific Island Forum）秘书长普纳（Henry Puna）等。

据该报道，针对台湾未受邀，驻美代表处表示，台湾方面对美国国务院筹办此项会议事前已有掌握，会持续就全球卫生合作与美方及理念相近国家密切沟通，并与国际社会分享经验及合作，为全球卫生贡献心力。拜登9月防疫峰会曾邀前副总统陈建仁出席，至于布林肯此次会议为何未邀台湾，美国国务院尚未回复记者询问。