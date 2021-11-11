从汽油到面包，美国物价飞涨，拜登说扭转通胀是当务之急

联邦政府劳工部10日公布的数据显示：美国10月份消费物价指数(CPI)同比增长6.2%，创下30年来新高。总统拜登10日视察巴尔的摩港时表示：“所有东西都变贵了，从一加仑汽油到一条面包。”“通货膨胀损害了美国人的钱包，扭转通胀是我的当务之急。”

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民众的感受可能比劳工部的数据更沉重：与去年同期相比，加州旧金山湾区10月普通无铅汽油价格上涨40.2%，天然气上涨21.7%，肉类、家禽、鱼类和鸡蛋上涨13.6%。

生活物资价格飞涨，使得美国民众今年过感恩节、圣诞节开销加重。有线电视新闻网(CNN)本周公布最新民调结果显示，超过三分之一受访民众说，美国解决的当务之急是经济，高达52%受访者不认同拜登的施政表现。CNN分析，通货膨胀已成拜登总统的政治梦魇，问题盘根错节，短时间内恐难解决。

拜登表示，消费物价指数上涨主要是受能源成本上升影响，他已指示联邦贸易委员会（FTC）对这一行业中任何市场操纵或价格欺诈行为予以反击。拜登还表示，其他领域的价格上涨“反映了经济恢复平稳运行的持续努力”。

拜登提及国会刚刚通过的基建法案，指出该法案减少了供应链瓶颈，让产品更容易降低成本。拜登援引17位诺贝尔经济学奖得主的说法，他们认为，“更好地重建”计划将“缓解通胀压力”。他强调，这项计划不会增加联邦债务，并将要求最富有的美国人和大公司缴纳他们应缴的税款。

拜登坚称，复苏正在取得进展，他说：“我们还有更多的工作要做，但毫无疑问，经济将继续复苏，目前的状况比一年前要好得多。”

但灯塔经济（Beacon Economics）经济学家桑伯格（Christopher Thornberg）认为：拜登政府致力推动的基建设施支出法案，可能会加剧通货膨胀。他直言：“拜登这是想提油灭火”。桑伯格警告：全美物价上涨可能会持续好几年。