厄瓜多尔又传严重监狱暴动 至少68死多人受伤

厄瓜多尔警察首长瓦雷拉（Tannya Varela）13日表示，厄瓜多尔南部城市瓜亚基尔（Guayaquil）监狱12日又爆发凶猛冲突，造成至少68名囚犯丧命和多人受伤。

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法新社报导，当地的海岸监狱（Penitenciaria del Litoral）于9月28日爆发厄瓜多尔历来最严重监狱暴动事件，造成至少119名囚犯丧生以及79人受伤。

厄瓜多尔残破的监狱体系今年以来已有将近300名囚犯丧命，监狱内关押的成千上万与贩毒集团有关的囚犯，爆发的暴力衝突经常演成监狱暴动。

路透社报导，厄瓜多尔政府今天表示，南部城市瓜亚基尔海岸监狱12日晚爆发暴力衝突，造成至少58名囚犯丧命和12人受伤，衝突肇因于监狱内不同贩毒帮派间为争夺控制权展开斗争。

圭亚斯省（Guayas）省长阿罗赛梅纳（Pablo Arosemena）在记者会上表示，继一名帮派领袖获释出狱后形成权力真空，引发最新暴力衝突。瓜亚基尔是圭亚斯省首府。

阿罗赛梅纳说：“此情势的脉络是那个牢房区域没有帮派领袖，因为数天前那名囚犯于服完60%刑期后获释。其他牢房区域的不同帮派想要压制他们，设法闯入展开大屠杀。”

厄瓜多尔监狱体系目前关押约3万9000名囚犯，今年2月和7月不同监狱内爆发的暴力冲突，分别导致79人和22人丧命。在9月最严重监狱暴动中丧命者，有些人遭斩首或烧死。