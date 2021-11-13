洪都拉斯总统访问台湾今会蔡英文 该国即将大选民意红人明说当选即与北京建交

洪都拉斯是与台湾保持外交关系的最后15个国家之一，该国总统胡安-奥兰多-叶南德兹周六抵访台湾后今天会见台湾总统蔡英文。胡安-奥兰多-叶南德兹希望在该国11月28日的选举后仍然能保持与台湾外交关系。但主要反对党已承诺承认北京。

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据法新社今天报道称，洪都拉斯总统胡安-奥兰多-叶南德兹表示， "我们希望发出一个明确而强烈的信息：患难见真情。在这些紧张时刻，洪都拉斯就在那里，总是靠近台湾。胡安-奥兰多-叶南德兹计划对台湾访问3天。

胡安-奥兰多-叶南德兹在与台湾总统蔡英文会晤时，指希望11月28日的总统选举结果，将始终考虑到洪都拉斯和台湾之间的这种外交关系。

法新社说，北京认为台湾--1949年国民党军队被共产党打败后逃往那里--是一个反叛的省份，最终将与大陆统一，必要时可使用武力。自2016年蔡英文当选以来，北京和台湾的关系已经恶化，蔡英文来自一个传统上赞成独立的政党。

法新社说，从那时起，北京已经从台北夺走了七个国家的外交承认，包括拉丁美洲的三个国家（巴拿马、萨尔瓦多、多米尼加共和国）。

洪都拉斯主要左翼反对党的候选人萧卡斯特罗Xiomara Castro承诺，如果当选，将立即启动与中国大陆的外交和贸易关系。卡斯特罗女士是前总统曼努埃尔-塞拉亚的妻子，她与执政的国家党现任特古西加尔巴市市长纳斯里-阿斯富拉一起，是赢得选举的热门人选之一。

据法新社说，台北已经警告洪都拉斯，反对北京的 "华而不实 "的承诺。

台湾总统蔡英文今天在总统府接见到访的洪都拉斯总统叶南德兹，叶南德兹重申宏国对台湾的支持。包括法新、路透、美联社等均报导叶南德兹这趟卸任前的访台之行。法新社与路透社都聚焦于叶南德兹赶在洪都拉斯月底大选前访台的时间点。

据路透社指出，叶南德兹所属政党在28日的大选面临严峻挑战，主要反对党支持的候选人卡斯特罗（Xiomara Castro）在民调领先，卡斯特罗扬言若当选会展开一系列变革，包括与北京政府建交。

法新社指出，拉丁美洲一直是台北和北京之间的重要外交战场。台北最近指控北京当局试图透过提供新冠病毒疫苗来挖邦交国。

据美联社指出，即将于明年1月卸任的叶南德兹，正面临纽约联邦检察官指控他与毒品走私的牵连而益发势单力孤。他的兄弟已于2018年在迈阿密因涉嫌贩毒遭美国当局逮捕。

据中央社说，国际拉美及加勒比研究联盟学者向骏告诉美联社，从政治上看因已不得连任，叶南德兹此行收获不在政治，较有可能从台湾寻求经济或其他方面的支持。