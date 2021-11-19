墨西哥出现2000移民潮大篷车队 1个月内第2批

墨西哥移民汹涌出走，在不到一个月时间内，18日的周四再度有第二批移民大篷车队伍从墨西哥南部出走，往中部去，目标是入境美国，总共约2000移民。

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此次的2000移民从墨西哥南部边境城市塔帕丘拉（Tapachula）启程,前往往墨西哥中部前进；在那里，墨西哥人可办理申请纸张，俾能在墨西哥境内往来行动。

该移民潮团体由来自中美洲、海地和委内瑞拉的约 2,000人组成，他们正在寻求加入另一辆于10 月 23 日离开同一城市的大篷车，目前它正处于墨西哥南部的韦拉克鲁斯州（Veracruz）。

参与组织该团体行动的的活动人士之一的路易斯·加西亚·维拉格兰 (Luis Garcia Villagran) 说：“能够阻止大篷车移民行动的唯一方法是让《国家移民研究所 (INM) 》签署并发给他们文件，以便他们能够在墨西哥整个领土内旅行。”

这辆大篷车移民队伍内也有未成年人，车队沿着南部的恰帕斯州（Chiapas） 的一条沿海公路前进，并顺利通过了移民检查站。

路易斯还说，移民是有行动动机的，相信当局不会逮捕我们的。

自从美国总统乔拜登上任抵达白宫，并承诺比他的前任会更人道地对待他们以来，无证人员的流动有所增加。 1 月至 9 月期间，墨西哥当局的数据，有超过 190,000人移民，这是2020 年的三倍，大约有 74,300 人被美国驱逐。

根据美国官方统计，2020 年 10 月至今年年 9 月期间，已经有 170 万人从墨西哥边界非法进入美国领土的记录。