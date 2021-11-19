尼加拉瓜正式提出将退出美洲国家组织

尼加拉瓜外交部长孟卡达正式向美洲国家组织提出退出该组织的要求。孟卡达在信函中表示：“我写信正式通知您，我们坚定不移地决定根据第 143 条废除美洲国家组织宪章，该宪章启动了尼加拉瓜从该组织的最终退出的申请。

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美国总统拜登16日发表声明禁止尼加拉瓜总统丹尼尔·奥尔特加、其妻子副总统罗萨丽奥·穆里略以及数名部长和高级官员进入美国。

尼加拉瓜总统丹尼尔·奥尔特加已经迈出了让尼加拉瓜脱离美洲国家组织的第一步。“面对美洲国家组织理应受到谴责的干涉行为”，处于桑地诺民族解放阵线绝对控制之下的尼加拉瓜国民议会鼓励总统退出《美洲国家组织宪章》，“以便我们继续共同捍卫我们国家的主权和尊严”。

报道称，这一操作由尼加拉瓜总统府精心策划，发生在美洲国家组织对尼加拉瓜政府发出最后通牒四天之后。通牒的最后期限为本月30日，要求奥尔特加恢复“民主”，并释放被关押在监狱中的175名政治犯。

美洲国家组织大会近日通过投票宣布，尼加拉瓜在本月7日举行的大选“既不自由，也不公平，更不透明，不具有‘民主合法性’”。有25个成员国对此结论投下赞成票，只有尼加拉瓜反对，此外，以墨西哥和洪都拉斯为首的七个国家弃权。

尼加拉瓜议员卡洛斯·洛佩斯表示，美洲国家组织是美国意见的代言人，是美国的殖民地。

美洲国家组织是美洲的区域性组织，总部设在美国华盛顿。委内瑞拉政府于2017年4月27日正式启动退出该组织的程序。根据相关规定，完全退出该组织的程序需要24个月。