拜登政府与辉瑞达协议 预购千万疗程口服药

拜登政府已经与辉瑞公司达成协议，以确保辉瑞公司生产提供1千万疗程的新冠药片。美国政府为这种药物支付了53亿美元。这相当于，一个疗程药片的价格约为529美元。

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辉瑞公司表示，能够得出这个价格是由于“2022年前采购的数量很大”。辉瑞与其它几个国家也已经达成了类似的协议。

这项协议是否能够实施，还将取决于美国食品和药物管理局（FDA）是否会批准这种名为Paxlovid的药物的紧急使用授权。目前，这种药物在世界上还没有在任何国家得到过批准。

11月16日，辉瑞公司向美国食品药品监督管理局申请使用授权，并指出，正在进行的一项临时分析显示，该药可以降低新冠感染者的住院治疗或死亡的风险。

美国卫生部长哈维尔·贝塞拉（Xavier Becerra）在一份声明中说：“这种前景光明的治疗方法可以为新冠患者提供另一种拯救生命的工具，从而帮助我们加速走出这场疫情。”

他还补充说：“接种疫苗仍然是任何人都可以采取的最重要的行动，以便保护自己和他人，结束这场疫情。但对于那些在未来确实感染生病并面临严重后果风险的人来说，服用能让他们免于住院的药物，可能是一种救命方法。”

辉瑞制药公司首席执行官阿尔伯特‧布拉（Albert Bourla）在一份声明中说：“看到越来越多的人认识到，口服药物疗法在打击新冠中可能发挥的重要作用，这是令人鼓舞的。我们期待着继续与世界各国政府就此进行讨论，以帮助确保世界各地的人们都能获得广泛的治疗。”

Paxlovid是一种被称为蛋白酶抑制剂（Protease Inhibitors）的药物。它的工作原理是阻断Sars-cov-2病毒在人体内复制时需要的一种酶。

预计Paxlovid可以与利托那韦（Ritonavir）一起使用。利托那韦是一种不同类型的药物，它可以帮助体内的治疗保持更长的时间。

拜登政府此前扩大了与另一家新冠药物生产商——默克公司（Merck）之间的协议。政府承诺投入22亿美元用于购买310万个疗程的药物。这意味着，每个疗程的费用约为709美元，比辉瑞药片的价格高出25%。

与默克公司之间的交易也取决于美国药物监管部门的批准。

默克公司也已提出了关于紧急使用授权的申请，但FDA将决定日期推迟，需等到在11月30日的顾问小组会议上解决这个问题。本月早些时候，英国监管机构已批准了这种药物的使用。

就何时会批准或拒绝批准辉瑞COVID药片的问题，美国食品药品监督管理局拒绝发表评论。

卫生与公众服务部下属的生物医学高级研究和发展管理局（Biomedical Advanced Research and Development Authority）帮助敲定了这项协议。该机构的负责人加里·迪斯布罗（Gary Disbrow）博士本周告诉国会议员，他们已经在对抗COVID-19的产品，如治疗药物方面投资了490多亿美元。