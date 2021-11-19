美媒：美中经济和安全审议委员会呼吁限制美国对华投资，称国安风险加剧

来自颇具影响力的美中经济和安全审议委员会(U.S.-China Economic and Security Review Commission)在其年度报告中呼吁对美国在中国的投资施加限制，并限制投资者购买在美上市的中概股的能力。该委员会在报告中指出，尽管华盛顿和北京之间的论战一直很激烈，但双边贸易失衡局面正恢复到美国政府2018年对中国进口商品征收关税前的水平，而且美国流向中国的资本也在增加。报告警告，“美国企业和投资者必须认识到，参与中国经济是要受中共政策重点制约的，是要接受其控制的”。

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据华尔街日报今天报道说，由美国国会召集的一个安全和经济专家委员会推出报告建议美国采取更积极的措施减少与中国的商业关系，并警告称国家安全风险有所加剧。

在这份报告周三发布前，美国总统拜登与中国国家主席习近平于周一举行了一次旨在缓解美中紧张关系的线上会谈。这份报告凸显出拜登政府在遏制强大对手方面面临的挑战。拜登称，他在周一的会晤中向习近平明确表示，需要保护美国工人和产业免受中国 “不公平贸易和经济行为”的影响。据中国官方媒体报道，习近平说，美国应该停止从国家安全的视角 “打压”中国公司。

虽然美中经济和安全审议委员会一向以强硬的对华观点而闻名，但随着特朗普和拜登政府成员以及国会两党都在征求该委员会的政策建议，该委员会的观点已经找到了主流受众。

美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)的长期高级助理Carolyn Bartholomew是该委员会的主席。该委员会成员由参众两院民主党和共和党领导人任命。委员们来自商业、劳工、学术和政界，并与全职专业人员一起进行研究。

该委员会的主要建议之一是在国会设立一个机构，对可能危害国家安全的美国在华投资进行审查，必要时加以阻止。

宾夕法尼亚州民主党参议员Bob Casey和得克萨斯州共和党参议员John Cornyn正在发起一项有类似目的的立法，国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)也在7月份的一次讲话中表示，政府正在“研究某些美国对外投资的影响，这些投资可能规避出口管制精神，或是以损害我国安全的方式增强竞争对手的技术能力”。

据该报道，国会议员或拜登政府推动的任何限制美国对华投资的计划都可能遭到商界的强烈反对。美中贸易全国委员会(U.S.-China Business Council)正展开游说，反对Casey和Cornyn提出的法案，称这种对资本流出的监管在美国250年的历史上堪称史无前例。

美中经济和安全审议委员会还建议国会考虑禁止投资采取VIE架构（可变利益实体）的经营中国业务的在美上市公司。许多试图在美国上市的中国企业通过VIE架构来规避中国的外资持股限制。美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)在9月份的一份公告中称：“一家在美国上市的公司及其在中国的VIE看上去可能是同一家公司......而事实并非如此。”

SEC警告称，美国企业对这类中国公司的控制完全是通过协议的方式，而不是通过拥有股权的方式。SEC补充说，中国政府从一开始就没有明确支持过VIE结构，一旦中国政府明令禁止VIE，美国投资者可能会蒙受重大损失，而且没有追索权。

据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)报道，中国监管机构采取的其他整顿措施在7月份导致在美上市的中国公司的市值蒸发约4,000亿美元。

该报道说，在提出这一建议前，该委员会曾在6月份的一份报告中指出，商务部“未能履行其职责”，没有制定专门保护本国技术不被外国对手获取的技术清单，在出口管制系统中留下漏洞，并妨碍了美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment)认定哪些交易涉及国家安全风险应予审查的能力。