拜登今庆79岁生日 白宫说拜登健康体检结果令人满意

美国总统拜登星期五在华盛顿特区沃尔特-里德军事医院进行了例行的健康检查，随后宣布体检报告，称结果令人满意。拜登今天庆祝79岁生日。

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据本台报道说，周五是美国总统的一个特殊日子。在他的生日前夕，拜登接受了一次全面的身体健康检查，这是拜登上任以来的第一次。

据本台在华盛顿的记者Guillaume Naudin报道称，根据拜登的医生报告，“拜登总统仍然是一位健康和充满活力的78岁老人。他适合担任总统职位，作为行政首长、国家元首和总司令。”这是一位关注追随拜登医疗健康十三年的医生的结论，医生负责拜登的健康起始于拜登还是奥巴马的副总统的时候。

据体检报告说，在华盛顿的沃尔特-里德军事医院进行的检查证明是令人满意的，包括白宫通报的所谓常规结肠镜检查。这一检查需要在拜登接受麻醉时，将权力暂时移交给副总统卡马拉-哈里斯。在1小时25分钟内，她是总统，这是美国历史上第一次有女总统行使职权。

除了这一历史性时刻，6页的新闻稿让人放心。像其他人一样，医生注意到，拜登总统在演讲时经常清嗓子。他解释说，这种情况一直存在，而且可能因胃液反流而加重了。据医生说，拜登总统的行动能力并没有改善。这对于一个位居椭圆形办公室最年长的人来说，这很正常。

本周六今天，拜登庆祝他的79岁生日，拜登说他自己感觉很好。