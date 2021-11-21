华韩导演联手获蒙特利尔纪录片电影节最佳中短片奖

11月20日，第24届蒙特利尔国际纪录片电影节将最佳国际中短片奖授予由中国导演张家骏和韩国导演边禧暎联合拍摄的纪录片《赤子》，以表彰其“把过去和现在叠加在一起，哀悼失去的未来；在真实与想象之间编织的网；在反乌托邦景观深处闪耀的温柔之美以及尘埃落定后的恍惚”。

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出生于中国上海的张家骏和韩国首尔人边禧暎曾同在伦敦电影学院学习，他们同赴中国西北陇东拍摄被遗弃的石油小镇，在19分钟的影片里纪录一个旅人寻找记忆中的家乡：小镇的残垣断壁、冰冷绵长的暖气管道、空荡的电影院和斑驳的大型壁画。家乡似乎存在过，又好像消失了。《赤子》曾在今年4月获得过瑞士真实影展评审团奖。

本届电影节大奖被法国、荷兰和波黑联合拍摄的《寻马》（Looking for Horses）获得，曾两度摘得大奖的中国女导演朱声仄以新片《河流，奔跑着，倒映着》参与角逐，但未有斩获，法国和印度合拍的《一无所知之夜》（A Night of Knowing Nothing）获得评审团特别奖。因疫情，本届电影节在线上和影院同时举办，共有来自44个国家的120部电影参赛。