委內瑞拉地方選舉引關註：自由選舉會或再推反對派重返政治舞台？

委內瑞拉選民今天被號召投票，選舉各市長、市議員以及全國23個州的州長。自2017年以來，這是反對派首次參加投票。這是馬杜羅總統的政府與反對派在墨西哥開始的談判的結果之一。

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據本台報道，委內瑞拉現社會主義政權希望以此至少部分解除它所受到的國際制裁，特別是能夠出售委內瑞拉石油。

而反對派希望獲得民主選舉。因此，政府做出了讓步：全國選舉委員會的五位主席中有兩位現在來自反對派。而且該政權已經邀請了來自歐盟和美國卡特中心的選舉觀察員。據委內瑞拉當局說，為11月21日（星期日）的投票該國提供了透明度保證。

在此情況下，反對派在四年的抵制之後，決定提出候選人。然而，但分析說反對派獲勝的機會很渺茫，因為它是以分散的順序開始對抗馬杜羅政府的，而馬杜羅政府對每個職位都推出一個候選人。

分析認為，不過今天的選舉對於反對派意義還在於，是向2024年總統選舉邁出的第一步。

但真正的問題在其他地方：通過這些地區和地方選舉，反對派首先試圖重新整合委內瑞拉的政治舞台。在2024年的總統選舉前邁出了第一步。問題是有多少委內瑞拉人今天會響應號召去投票。很大一部分人說他們希望進行政治變革，因為生活條件困苦已經變得難以忍受。但許多潛在的選民既不相信反對派也不相信通過選舉就能解決危機。

當被問及他們的主要關切時，委內瑞拉首都的居民首先是每天柴米油鹽的困境。有廣泛的關注，據本台在加拉加斯的特派記者Stéfanie Schüler和Bertrand Haeckler報道說，人們抱怨，"以美元計算的價格每天都在上漲。買不起食物，我們的錢也不夠買。這是今天最糟糕的事情。"

一位家庭主婦說，“對於一個母親來說，首要任務是 "高於一切的健康！” 還有批評說，每天在媒體上都可以讀到有多少人因為缺乏醫療投入而死在醫院，這讓人非常痛心。在藥店裡，你現在倒是可以找到藥品。但它們太貴了，我們買不起。

一個出租車司機指控安全問題和有罪不罰。他指控說，"因為不安全感來自於警察。現在，幾乎所有的入室盜竊和偷盜行為都是由警察實施的。面對這種情況，我們完全無能為力。那些本應保護我們的人卻是搶劫和攻擊我們的人。"這位出租車司機感嘆。

還有一個老師，是教育部的僱員，她說她 "敢 "接受我們的採訪。這位老師稱，在委內瑞拉，學校和大學今天正在遭受痛苦。許多教師已經離開了這個國家。她說，"我非常擔心委內瑞拉的教育問題。教育系統已經倒退。這是非常不令人滿意的。但投票也不再是答案。"

據本台在加拉加斯的特派記者Alice Campaignolle說，即使反對派在這些選舉中勝利捲土重來，委內瑞拉仍然非常分裂，反對派也肯定不會贏得壓倒性的勝利，也許除了一些地區和重要的市政廳。反對派尤其難以動員深懷抱怨的公民，其中許多人選擇棄權。