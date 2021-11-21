委内瑞拉地方选举引关注：自由选举会或再推反对派重返政治舞台？

委内瑞拉选民今天被号召投票，选举各市长、市议员以及全国23个州的州长。自2017年以来，这是反对派首次参加投票。这是马杜罗总统的政府与反对派在墨西哥开始的谈判的结果之一。

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据本台报道，委内瑞拉现社会主义政权希望以此至少部分解除它所受到的国际制裁，特别是能够出售委内瑞拉石油。

而反对派希望获得民主选举。因此，政府做出了让步：全国选举委员会的五位主席中有两位现在来自反对派。而且该政权已经邀请了来自欧盟和美国卡特中心的选举观察员。据委内瑞拉当局说，为11月21日（星期日）的投票该国提供了透明度保证。

在此情况下，反对派在四年的抵制之后，决定提出候选人。然而，但分析说反对派获胜的机会很渺茫，因为它是以分散的顺序开始对抗马杜罗政府的，而马杜罗政府对每个职位都推出一个候选人。

分析认为，不过今天的选举对于反对派意义还在于，是向2024年总统选举迈出的第一步。

但真正的问题在其他地方：通过这些地区和地方选举，反对派首先试图重新整合委内瑞拉的政治舞台。在2024年的总统选举前迈出了第一步。问题是有多少委内瑞拉人今天会响应号召去投票。很大一部分人说他们希望进行政治变革，因为生活条件困苦已经变得难以忍受。但许多潜在的选民既不相信反对派也不相信通过选举就能解决危机。

当被问及他们的主要关切时，委内瑞拉首都的居民首先是每天柴米油盐的困境。有广泛的关注，据本台在加拉加斯的特派记者Stéfanie Schüler和Bertrand Haeckler报道说，人们抱怨，"以美元计算的价格每天都在上涨。买不起食物，我们的钱也不够买。这是今天最糟糕的事情。"

一位家庭主妇说，“对于一个母亲来说，首要任务是 "高于一切的健康！” 还有批评说，每天在媒体上都可以读到有多少人因为缺乏医疗投入而死在医院，这让人非常痛心。在药店里，你现在倒是可以找到药品。但它们太贵了，我们买不起。

一个出租车司机指控安全问题和有罪不罚。他指控说，"因为不安全感来自于警察。现在，几乎所有的入室盗窃和偷盗行为都是由警察实施的。面对这种情况，我们完全无能为力。那些本应保护我们的人却是抢劫和攻击我们的人。"这位出租车司机感叹。

还有一个老师，是教育部的雇员，她说她 "敢 "接受我们的采访。这位老师称，在委内瑞拉，学校和大学今天正在遭受痛苦。许多教师已经离开了这个国家。她说，"我非常担心委内瑞拉的教育问题。教育系统已经倒退。这是非常不令人满意的。但投票也不再是答案。"

据本台在加拉加斯的特派记者Alice Campaignolle说，即使反对派在这些选举中胜利卷土重来，委内瑞拉仍然非常分裂，反对派也肯定不会赢得压倒性的胜利，也许除了一些地区和重要的市政厅。反对派尤其难以动员深怀抱怨的公民，其中许多人选择弃权。