布林肯访问塞内加尔，重申伙伴关系

美国国务卿布林肯在对非洲进行最后一天的访问时说，美国在非洲加强联盟的努力必须用结果来评估。布林肯正在进行为期五天的肯尼亚、尼日利亚和塞内加尔之旅。布林肯在访非的最后一站塞内加尔表示：美国将帮助塞内加尔多生产新冠疫苗。

广告 继续浏览后续

布林肯星期五开始对塞内加尔进行访问。布林肯本次访问非洲并宣布拜登政府的非洲政策时说，美国认为非洲国家是平等的伙伴。

布林肯11月20日在塞内加尔首都达喀尔举行的记者会上说，“必须用我们的行动来评判我们，而不是仅仅用我说什么，让我们在未来几个月和几年内看看我们怎么做吧。”

布林肯并指出，“为了显示我们对（非洲）大陆各地我们伙伴的承诺，拜登总统有意主办美国非洲领导人峰会（U.S.-Africa Leaders' Summit），以驱动能够改变关系并让有效合作成为可能的那种高层外交与接触。”

塞内加尔外交部长萨勒（Aissata Tall Sall）在记者会上说，美国在非洲的影响力“将永远重要。”她说美国“从未殖民”非洲，塞内加尔人“视美国为自由国家。”

布林肯当天早些时候与塞内加尔总统麦基·萨勒（Macky Sall）会晤，两人还参加了首都巴斯德研究所（Institut Pasteur）举办的活动。这个研究所在美国的援助下希望明年能开始生产新冠疫苗。

布林肯星期六还参加了塞内加尔和四家美国公司价值超过10亿美元合约的签字仪式，并表示美国对非洲的投资并不强加无法控制的债务。

布林肯说，“我们在审视基建投资以及更宽广的整体投资时，我们的目标和指导原则是让这成为一次冲顶赛跑。如果其他国家希望参加这个冲顶赛跑，将是非常好的事情。”

这是布林肯首席以国务卿的身份访问非洲。他说这次访问的目的是加强在全球卫生安全、治理气候危机、扩大能源使用和经济增长、重振民主并实现和平与安全等领域的合作。