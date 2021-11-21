拜登借79岁庆寿明说2024将竞选连任

美国最年长的在任总统拜登周六与家人庆祝了他的79岁生日，这是在体检认为他 "适合 "领导美国的第二天。拜登及核心圈人士近日向盟友保证，拜登计划2024年竞选连任。拜登的顾问表示，目前，健康不会是妨碍拜登竞选连任的因素。

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据法新社说，美国民主党总统拜登今天正在他的家乡威尔明顿度过他的生日周末，距离首都华盛顿170公里。拜登的议程上没有公共活动。

比拜登大两岁的民主党众议院议长南希-佩洛西（Nancy Pelosi）对拜登祝贺生日说：美国感谢你的同情心、你的正直、你对国家的热爱以及你的领导和雄心。

在生日前夕，拜登接受了一次体检，据他的医生说，在体检期间，他被认为适合履行总统的职责。检查包括在麻醉状态下进行结肠镜检查，期间他将权力短暂移交给副总统卡马拉-哈里斯，后者成为美国历史上第一位掌握总统特权的女性。

拜登已经公开明确表示，他计划在2024年竞选连任。

但也是70多岁的人的特朗普，以及特朗普的一些支持者，从不放过任何机会，以或多或少的迂回方式，公开质疑他的身体健康和清醒程度。

据中央社今天引述华盛顿邮报消息，美国总统拜登及核心圈人士近日向盟友保证，拜登计划2024年竞选连任。此举想转移外界对79岁拜登是否竞选连任的疑虑，以及民主党对共和党将重返执政的忧心。

拜登释出有意连任消息的时间点，就在民主党历经痛苦半年而日益焦虑之际。这6个月来，拜登民调满意度下滑超过12个百分点，剩下只比40%多一点，原因包括民众对通膨忧虑日增，华府民主党人内斗，以及政府亟欲摆脱新冠病毒疫情的公共卫生政策推展不顺。

这项讯息的目的，部分是为了消除民主党内部不少人认为拜登年事已高，民调滑降，可能不会寻求连任的看法，同时也可有效冻结副总统贺锦丽（Kamala Harris）和其他有意出马角逐总统人选的活动空间。

该报道说，特朗普恐将重返白宫已造成民主党内部分裂。拜登当初竞选打着“重建美国精神”的口号，但上任近一年来，当初他点名的政治威胁，包括特朗普的政治风格在内，并没有消退。75岁的特朗普强烈暗示他有意卷土重来参选总统，这让部分民主党人士更加认为要支持拜登参选。民主党相信特朗普涉及1月6日的国会暴动，以及他仍不实否认2020年的选举结果，将成为特朗普2024年选举的绊脚石。