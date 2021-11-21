紐約時報揭露拜登次子亨特曾助中國公司收購剛果鈷礦

據《紐約時報》披露，拜登的次子亨特（Hunter Biden）旗下公司，曾協助一家中國公司從美國收購了一處世界最大鈷礦之一，該礦位於非洲剛果民主共和國，被指協助中國電動車發展。

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紐時揭亨特助中企收購全球最大鈷礦之一。而拜登與次子亨特與北京之間的關係，早在去年美國總統大選前，就成為輿論焦點。

據自由時報今天報道稱，中國國家主席習近平16日在視訊會談一開始就直呼美國總統拜登“老朋友”，白宮則說，拜登不認為習近平是“老朋友”。不過拜登及其家族與北京之間的關係，早在去年美國總統大選前就已成為輿論焦點。如今《紐約時報》又揭露，拜登的次子亨特旗下公司，曾協助一家中國公司從美國收購了一處世界最大鈷礦之一，該礦位於非洲剛果民主共和國，協助中國電動車發展！

鈷（cobalt）是製造電池時必備的材料，估計地球上鈷儲量的67%都分布在剛果民主共和國。《紐時》20日的調查報道指出，亨特擔任創始董事會成員的BHR公司，於2016年協助中資企業完成前述收購交易。美國政府早前警告，中國正日益發展在鈷的領導地位，可能藉此擾亂美國汽車工業更換機械設備，增添美國發展電動車的阻力。

據紐約時報，BHR公司官方名稱為渤海華美（上海）股權投資基金管理有限公司（Bohai Harvest RST（Shanghai）Equity Investment Fund Management Company）。亨特與另外2名美國人於2013年與中國合夥人一起成立了該公司。據《紐時》指出，該公司董事會3名美國人控制30%股份，其餘由中國投資者擁有或控制。根據該報道中提到的交易，中國洛陽鉬業公司（China Molybdenum）收購了剛果最大鈷生產商之一Tenke Fungurume的80%股份。紐約時報稱，該交易是由BHR公司促成的。

據亨特的律師回應表示，亨特已不再直接或間接持有渤海華美的股權。白宮發言人則指，拜登總統不知悉亨特與有關交易的關係。

但亨特與渤海華美的關係在去年拜登參選後就被揭露。據《紐時》2019年10月3日的報道，亨特是以42萬美元的價格，購入渤海華美10%的股份。據亨特的律師辯稱，“渤海華美”董事職務有段期間是“無給職”，是亨特個人發心要幫助中國資金進入國際資本市場。

據商業紀錄顯示，亨特確實於去年4月20日離開了渤海華美董事會，但仍然透過他的公司Skaneatels持有渤海華美10%股權。

自由時報引述消息說，美國參議院聯合委員會（Joint Committee）的一份報告稱，在拜登擔任美國副總統期間，亨特用其父親的地位，透過與中國國有銀行建立密切聯繫來增加自己的財富。美國《紐約郵報》去年就大爆拜登父子與中國利益內幕，尤其亨特與中國華信能源關係深厚，擁有該公司轉投資企業股權及經營權，領取高額顧問費，名稱叫做“法律服務”，每年顧問費高達1000萬美元，連續3年。