纽约时报揭露拜登次子杭特曾助中国公司收购刚果钴矿

据《纽约时报》披露，拜登的次子杭特（Hunter Biden）旗下公司，曾协助一家中国公司从美国收购了一处世界最大钴矿之一，该矿位于非洲刚果民主共和国，被指协助中国电动车发展。

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纽时揭杭特助中企收购全球最大钴矿之一。而拜登与次子杭特（Hunter Biden）与北京之间的关系，早在去年美国总统大选前，就成为舆论焦点。

据自由时报今天报道称，中国国家主席习近平16日在视讯会谈一开始就直呼美国总统拜登“老朋友”，白宫则说，拜登不认为习近平是“老朋友”。不过拜登及其家族与北京之间的关系，早在去年美国总统大选前就已成为舆论焦点。如今《纽约时报》又揭露，拜登的次子杭特（Hunter Biden）旗下公司，曾协助一家中国公司从美国收购了一处世界最大钴矿之一，该矿位于非洲刚果民主共和国，协助中国电动车发展！

钴（cobalt）是制造电池时必备的材料，估计地球上钴储量的67%都分布在刚果民主共和国。《纽时》20日的调查报道指出，杭特担任创始董事会成员的BHR公司，于2016年协助中资企业完成前述收购交易。美国政府早前警告，中国正日益发展在钴的领导地位，可能借此扰乱美国汽车工业更换机械设备，增添美国发展电动车的阻力。

据纽约时报，BHR公司官方名称为渤海华美（上海）股权投资基金管理有限公司（Bohai Harvest RST（Shanghai）Equity Investment Fund Management Company）。杭特与另外2名美国人于2013年与中国合伙人一起成立了该公司。据《纽时》指出，该公司董事会3名美国人控制30%股份，其余由中国投资者拥有或控制。根据该报道中提到的交易，中国洛阳钼业公司（China Molybdenum）收购了刚果最大钴生产商之一Tenke Fungurume的80%股份。纽约时报称，该交易是由BHR公司促成的。

据杭特的律师回应表示，杭特已不再直接或间接持有渤海华美的股权。白宫发言人则指，拜登总统不知悉杭特与有关交易的关系。

但杭特与渤海华美的关系在去年拜登参选后就被揭露。据《纽时》2019年10月3日的报道，杭特是以42万美元的价格，购入渤海华美10%的股份。据杭特的律师辩称，“渤海华美”董事职务有段期间是“无给职”，是杭特个人发心要帮助中国资金进入国际资本市场。

据商业纪录显示，杭特确实于去年4月20日离开了渤海华美董事会，但仍然透过他的公司Skaneatels持有渤海华美10%股权。

自由时报引述消息说，美国参议院联合委员会（Joint Committee）的一份报告称，在拜登担任美国副总统期间，杭特用其父亲的地位，透过与中国国有银行建立密切联系来增加自己的财富。美国《纽约邮报》去年就大爆拜登父子与中国利益内幕，尤其杭特与中国华信能源关系深厚，拥有该公司转投资企业股权及经营权，领取高额顾问费，名称叫做“法律服务”，每年顾问费高达1000万美元，连续3年。