加拿大再认可三种疫苗

加拿大政府日前更新了边境政策，以方便短期出国的加拿大人，与此同时，接种了中印疫苗的旅客入境加拿大将无需隔离检疫。

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加拿大卫生部上11月19日宣布，自2021年11月30日起，出国旅行少于72小时，已完全接种的加拿大公民、永久居民等合资格者，返国时将无需出示新冠病毒分子检测（PCR）证明。这适用于12岁以下的随行儿童，以及获得医疗豁免的个人。

除了目前的辉瑞、莫德纳、牛津AZ和强生疫苗，自11月30日起，加拿大将认可世卫组织疫苗清单上的陆产国药（Sinopharm）、科兴（Sinovac），以及印度产科瓦克辛（Covaxin）三种疫苗。接种了这些疫苗的旅客，将被视为完全接种，无需隔离检疫。

加拿大政府还宣布，自2022年1月15日起，目前免于入境要求的一些旅客，只有完全接种了加拿大批准的疫苗才能入境。他们包括：

团聚为目的旅客（未接种疫苗的18岁以下儿童，如果是与直系亲属等家庭成员的加拿大人、永久居民等团聚，则享有豁免）；

年满18岁的国际学生；

专业和业余运动员；

持有效工作许可证的个人，包括临时外国工人（农业和食品加工工人除外）；

基本服务提供者，包括卡车司机。

2022年1月15日之后，未接种疫苗或部分接种疫苗的外国人，只有在符合有限例外的情况下才能进入加拿大。例如，农业和食品加工工人、海员、出于同情心入境的人、新的永久居民、重新安置的难民和一些18岁以下的儿童。

获得豁免的未接种疫苗的旅行者，将继续遵循检测、隔离和其它入境要求。未获豁免的未接种疫苗或部分接种疫苗的外国人，将被禁止进入加拿大。

从11月30日开始，加拿大境内外旅行都需要接种疫苗。有效的PCR检测将不可替代疫苗接种，除非旅客获豁免，例如医学原因无法接种疫苗。