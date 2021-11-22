委内瑞拉地方选举反对派重返受挫 马杜罗当局大肆庆祝胜利

委内瑞拉市政和地区选举于11月21日星期日举行，当天午夜时分结果出笼，反对派在抵制了上一次选举之后，四年后第一次回到了选举中试图获得大面积胜利的愿望受挫，在23个州中只拿下3个州领导权。反对派承认此结果令人失望。与此同时，马杜罗领导的执政党委内瑞拉联合社会党（PSUV）获得明显胜利，当局开始大肆庆祝。

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据本台报道说，委内瑞拉反对派昨晚遭受了一次重大打击。市政与地区选举结果在午夜过后对占90%的票数点票完成时就基本出笼。据本台在加拉加斯的记者Alice Campaignolle说，马杜罗的反对者只赢得了23个州中的3个，比上一次地区选举还少了一个。反对派没有力量动员支持者。这是一次失败，可以用 "苦涩 "来形容。

报道称，但这是预料之中的事，许多委内瑞拉人抱怨，他们不再相信选举，很多选民没有去投票。投票率估计为42%，即使对地方选举来说也是一个极低的数字。而且在从选票上消失了四年之后，反对派回来时阵营非常分裂，使得他们无法面对委内瑞拉联合社会党（PSUV）。

不过，这次选举对反对派来说，是一个在长期抵制之后与他们的支持者重新联系的机会。但是，11月21日的选举似乎显示是一次错过了的机会。

另一方面，查韦斯党人则大肆庆祝他们的胜利。在加拉加斯历史中心的玻利瓦尔广场上，几百名当局的支持者一直等到午夜宣布结果。本台特派记者斯特凡妮-舒勒和伯特兰-海克勒报道说，一位当局支持者说，反对派参加这些地区和市政选举只会让胜利更加美好。表明民主已在委内瑞拉得到确认。我们取得了光荣的成功。"其一位活动家说。

但是，当局支持者选民和所有委内瑞拉人一样，面临着越来越不稳定的日常生活。而且即使他们也不再犹豫，让胜利的当局政权知道这一点。"我希望他们能对民众多一点照顾。好吧，这就是他们一直在做的事情，但我还是希望他们能多照顾人们一点！因为最贫穷的人受到美国对我们实施的经济制裁的严重打击。"

一位当局支持者说，“我们都知道，有美国的制裁。但这不应该成为我们这里所有问题的借口。” 执政党的另一位支持者雨果说：“无论是否有制裁，本周日当选的候选人必须帮助委内瑞拉人民。”