拜登任命鲍威尔为美国央行主席 称坚持连续性

美国白宫周一宣布再次任命杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)为美国央行(Fed)主席，任期四年，这一选择对拜登来说标志着对连续性的肯定，但也是共和党和民主党之间的共识。

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据法新社今天报道说，美国白宫周一宣布再次任命杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)为美国央行(Fed)主席，新任期四年。现年68岁的杰罗姆-鲍威尔自2018年以来一直在领导着强大的美联储，此前上一届任期他被前总统特朗普选中任命。他的行动，特别是在新冠病毒危机期间的行动，在右翼和左翼都得到了赞扬，但一些进步人士曾要求替换他。

法新社说，拜登对杰罗姆-鲍威尔的任命现在必须得到参议院的确认。

此前，路透社报道称，在美国总统拜登临近做出美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席提名人选决定之际，参议院周五也加快了行动步伐，一位关键的温和派民主党议员寻求与潜在候选人进行交谈，而两位进步派议员表示反对现任主席鲍威尔连任。

在拜登做出决定之前，议员们一直在掂量两个已知的候选人：鲍威尔和美联储理事布雷纳德。白宫周五表示，下周初将有更多关于拜登决定的消息。在通胀飙升至30年高位、削弱民主党首个任期支持率的情况下，拜登的决定显得尤为重要。

据彭博新闻报导，尚未决定支持哪位候选人的西弗吉尼亚州民主党参议员Joe Manchin正在寻求与布雷纳德会面，并希望在周三与鲍威尔会谈后与其举行后续会谈。

两名进步派的民主党参议员-罗德岛州的Sheldon Whitehouse和俄勒冈州的Jeff Merkley周五发表联合声明，反对鲍威尔连任，称他在应对气候变化方面做得不够。美联储官员正从金融稳定和监管的角度关注气候变化问题。