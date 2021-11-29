拜登就Omicron最新情况发表讲话

11月29日上午，美国总统拜登（Joe Biden）就新变种病毒株Omicron发表讲话。拜登表示：在“现阶段”还不会有进一步的旅行限制。他还表示：面对变种病毒没有“恐慌的理由” 。

广告 继续浏览后续

美国媒体报导，拜登定于周一发表讲话，谈论接种新冠疫苗以防止变种病毒的紧迫性。但预计拜登不会宣布任何与病毒有关的新限制措施，除了上周决定限制来自南非和其它7个南部非洲国家旅行的举措。该旅行限制周一生效。

世界卫生组织（WHO）周一表示，Omicron变种可能会在国际上传播，构成“非常高”的全球感染激增风险，可能会对某些地区造成“严重后果”。

世卫组织说：“Omicron拥有前所未有数量的尖峰突变，其中一些突变对大流行轨迹的潜在影响令人担忧。”

据路透社采访的几位疾病专家说，已经有充分的理由相信Omicron会使疫苗有效性降低。Omicron与之前的两个变种Beta和Gamma共享几个关键突变，这些突变使它们表现出抗疫苗性。

此外，Omicron有26个独特的突变，其中许多位于疫苗抗体目标区域。

目前，在澳洲、英国、德国、意大利、比利时、捷克、以色列、加拿大和香港都陆续发现有Omicron感染者。多国政府已经迅速实施不同程度的旅行禁令。​​