拜登就Omicron最新情況發表講話

11月29日上午，美國總統拜登（Joe Biden）就新變種病毒株Omicron發表講話。拜登表示：在“現階段”還不會有進一步的旅行限制。他還表示：面對變種病毒沒有“恐慌的理由” 。

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美國媒體報導，拜登周一發表講話，表述接種新冠疫苗以防止變種病毒的緊迫性。但拜登沒有宣布任何與病毒有關的新限制措施，除了上周決定限制來自南非和其它7個南部非洲國家旅行的舉措。該旅行限制周一生效。

世界衛生組織（WHO）周一表示，Omicron變種可能會在國際上傳播，構成“非常高”的全球感染激增風險，可能會對某些地區造成“嚴重後果”。

世衛組織說：“Omicron擁有前所未有數量的尖峰突變，其中一些突變對大流行軌跡的潛在影響令人擔憂。”

據路透社採訪的幾位疾病專家說，已經有充分的理由相信Omicron會使疫苗有效性降低。Omicron與之前的兩個變種Beta和Gamma共享幾個關鍵突變，這些突變使它們表現出抗疫苗性。

此外，Omicron有26個獨特的突變，其中許多位於疫苗抗體目標區域。

目前，在澳洲、英國、德國、意大利、比利時、捷克、以色列、加拿大和香港都陸續發現有Omicron感染者。多國政府已經迅速實施不同程度的旅行禁令。​​