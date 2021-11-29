洪都拉斯大选结果尚悬而未出

洪都拉斯总统选举最终结果尚没有出炉。但根据洪都拉斯国家选举委员会的初步部分计票结果显示，周日总统选举的初步结果显示，左派反对党候选人希奥玛拉·卡斯特罗Xiomara Castro明显领先于执政党候选人阿斯夫拉Nasry Asfura。洪都拉斯总统大选也因候选人在台湾议题上有根本对立立场，希奥玛拉·卡斯特罗声称当选立即与台湾断交而与中国建交，而引发关注。美国方面呼吁该国选举不要改变对台关系。中国则批干涉他国内政。

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据路透社报道称，初步结果显示反对党候选人希奥玛拉·卡斯特罗Castro在洪都拉斯总统选举中领先。

根据洪都拉斯国家选举委员会的初步部分计票结果显示，周日总统选举的选票计票，在计算了略多于16%的投票箱的选票后，前总统Manuel Zelaya的妻子希奥玛拉·卡斯特罗Castro获得了53.4%的支持率，而阿斯夫拉Asfura则获得34%。

据世界报报道说，在洪都拉斯左翼候选人希奥玛拉·卡斯特罗Xiomara Castro在总统选举中处于领先地位。她拥有53%的选票，轻松领先于她的右翼对手纳斯里-阿斯夫拉（Nasry Asfura）的34%。但计票工作远未结束。

根据洪都拉斯全国选举委员会（CNE）于11月28日周日宣布，选民投票率为 "历史性的 "62%。

指控选举欺诈和动乱的威胁甚嚣尘上。卡斯特罗夫人在投票后警告说：有人将试图挑衅人民。我们知道存在着绝望，尤其是在那些已经执政12年的人中间。

洪都拉斯在竞选期间，至少有31人被杀。执政党的候选人承诺尊重投票结果，并呼吁 "不要流一滴血"。当局已经动员了4.2万名军事和警察人员来监督全国5,755个投票站，并防止可能的骚乱。

除总统外，洪都拉斯选民还选举议员和市长。

每年有数以万计的洪都拉斯人试图加入100万逃离暴力和贫困的同胞的行列，其中绝大多数人前往美国。1000万居民中有一半以上生活在贫困线以下，冠状病毒大流行更加剧了这种情况。失业率在一年内几乎翻了一番，从2019年的5.7%增至2020年的10.9%。

据数据，2020年，洪都拉斯的凶杀率为每10万居民37.6人，也是世界上除冲突地区以外最危险的国家之一。