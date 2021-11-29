美国卫长WHA特别会议发言 将采取措施应对Omicron

美国卫生部长贝塞拉11月29日以视频会议的形式参与世界卫生大会（WHA）特别会议时表示，关于国际关注的新变异株Omicron，美国将与非洲南部国家合作了解其影响并采取措施应对。

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贝塞拉（Xavier Becerra）29日在世界卫生大会特别会议发言指出，新冠疫情发展迄今一遍又一遍地提醒大家病毒不会轻易消失，全球必须共同行动，特别是国际关注的新变异株Omicron。他特别感谢南非政府快速并透明地向全世界报告病毒最新发展。

他指出，美国正在与非洲南部国家卫生官员密切合作，以进一步了解这个新变异株的发展，且为了维护民众健康，将会迅速地采取措施应对。

此外，29日南非卫生部长法拉（Joe Phaahla）在特别会议上发言时也代表南非及博茨瓦纳（Botswana）、纳米比亚（Namibia）及津巴布韦（Zimbabwe）等因出现Omicron而受到国际旅游禁令的国家发声。

法拉表示，非洲相关国家展现出主动监测而及早识别新变异株的能力，这应该得到奖励而不是惩罚，强烈呼吁国际取消对相关国家的旅行禁令。

在世界卫生大会召开特别会议之际，世卫29日警告Omicron很可能在国际间传播，构成“非常高”的全球风险，且部分地区病例激增可能引发“严重后果”。