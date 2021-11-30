美国年度国防议案参议院表决未过关 五角大楼宣布完成全球军力部署评估

美国参议院周一以45票赞成51票反对的投票结果未能通过国防授权法议案，因共和党人和一些自由派民主党人士提出反对；与此同时，美国国防部宣布完成了备受期待的全球军力部署评估，以应对中国“步步紧逼的挑战。

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据路透社报道，今年的议案授权了大约7,700亿美元的国防开支，这是一些民主党人反对的原因之一，他们说当国家没有充分解决医疗保健、教育和气候变化等问题时，军事预算不应该如此庞大。

美国参议员们对国防授权法案自1961年以来每年都成为法律而感到自豪，称这反映了他们对军队的支持。由于这是唯一每年都成为法律的主要法案之一，因此被当成针对诸多问题的立法工具，包括与中国的竞争到网络政策等等。

共和党人称，他们投反对票是因为控制参议院的民主党人并未允许给予修正案足够的票数，其中一项修正案将对北溪2号天然气管道实施强制性制裁，反对者认为该管道将对美国在欧洲的盟友造成伤害。

参议院军事委员会高层、共和党参议员吉姆•因霍德（Jim Inhofe）表示，该措施最终将获得通过。“我仍然非常支持这项议案，并希望能尽快通，” 他说。

美国参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）则表示这次投票“让人费解且令人愤怒”，并指责共和党人投票反对军队。

据悉，议员们仍将继续就这项连续60年成为法律的大规模年度国防政策法案开展工作。

五角大楼宣布完成全球军力部署评估 重点应对中国“步步紧逼的挑战”

同一天，美国国防部宣布完成了备受期待的全球军力部署评估，称拜登总统也接纳了这份评估。五角大楼官员们说，这份机密文件注重印太地区军力部署的调整，以应对中国“步步紧逼的挑战。”

在长达几个月的研究、分析，并与美国不同政府部门以及全球各地盟友与伙伴的协调后，五角大楼宣布完成了拜登政府上任后的首份全球军力部署评估（GPR）。

据美国之音报道指，国防部分管国防政策的副次长卡琳（Mara Karlin）向媒体简要介绍了这份机密但广受关注的报告。她说，“与国防部长聚焦中国并视其为步步紧逼的挑战一致，这份全球军力部署评估的重点关注地区是印太地区。”

卡琳续称，评估得出的一个结论是美国将“加强与地区盟友和伙伴们的合作，推进各项措施以增进地区稳定，遏阻中国潜在的军事侵略和朝鲜的威胁。”

而具体措施包括提升美军可以在澳大利亚、关岛和太平洋岛国使用的军事设施，新增美国向澳大利亚轮派部署战斗机和轰炸机以及增建后勤补给设施，并将此前轮驻韩国的攻击直升机部队和炮兵师总部提升为常驻兵力。