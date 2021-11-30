美國年度國防議案參議院表決未過關 五角大樓宣布完成全球軍力部署評估

美國參議院周一以45票贊成51票反對的投票結果未能通過國防授權法議案，因共和黨人和一些自由派民主黨人士提出反對；與此同時，美國國防部宣布完成了備受期待的全球軍力部署評估，以應對中國“步步緊逼的挑戰。

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據路透社報道，今年的議案授權了大約7,700億美元的國防開支，這是一些民主黨人反對的原因之一，他們說當國家沒有充分解決醫療保健、教育和氣候變化等問題時，軍事預算不應該如此龐大。

美國參議員們對國防授權法案自1961年以來每年都成為法律而感到自豪，稱這反映了他們對軍隊的支持。由於這是唯一每年都成為法律的主要法案之一，因此被當成針對諸多問題的立法工具，包括與中國的競爭到網絡政策等等。

共和黨人稱，他們投反對票是因為控制參議院的民主黨人並未允許給予修正案足夠的票數，其中一項修正案將對北溪2號天然氣管道實施強制性制裁，反對者認為該管道將對美國在歐洲的盟友造成傷害。

參議院軍事委員會高層、共和黨參議員吉姆•因霍德（Jim Inhofe）表示，該措施最終將獲得通過。“我仍然非常支持這項議案，並希望能儘快通，” 他說。

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則表示這次投票“讓人費解且令人憤怒”，並指責共和黨人投票反對軍隊。

據悉，議員們仍將繼續就這項連續60年成為法律的大規模年度國防政策法案開展工作。

五角大樓宣布完成全球軍力部署評估 重點應對中國“步步緊逼的挑戰”

同一天，美國國防部宣布完成了備受期待的全球軍力部署評估，稱拜登總統也接納了這份評估。五角大樓官員們說，這份機密文件注重印太地區軍力部署的調整，以應對中國“步步緊逼的挑戰。”

在長達幾個月的研究、分析，並與美國不同政府部門以及全球各地盟友與夥伴的協調後，五角大樓宣布完成了拜登政府上任後的首份全球軍力部署評估（GPR）。

據美國之音報道指，國防部分管國防政策的副次長卡琳（Mara Karlin）向媒體簡要介紹了這份機密但廣受關注的報告。她說，“與國防部長聚焦中國並視其為步步緊逼的挑戰一致，這份全球軍力部署評估的重點關注地區是印太地區。”

卡琳續稱，評估得出的一個結論是美國將“加強與地區盟友和夥伴們的合作，推進各項措施以增進地區穩定，遏阻中國潛在的軍事侵略和朝鮮的威脅。”

而具體措施包括提升美軍可以在澳大利亞、關島和太平洋島國使用的軍事設施，新增美國向澳大利亞輪派部署戰鬥機和轟炸機以及增建後勤補給設施，並將此前輪駐韓國的攻擊直升機部隊和炮兵師總部提升為常駐兵力。