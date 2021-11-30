澳大利亚支持美国重振全球军力布防

澳大利亚和美国正在制定新的机密军事计划，这些计划将超越9 月宣布的基础设施建设和飞机轮换部署，以期更好地威慑中国的军事侵略。澳大利亚在美国国防部周一（周二 AEDT）发布的“全球态势评估”中占有重要地位，官员们主张对该地区的资源进行额外投资，以应对中国日益咄咄逼人的做法。澳大利亚官方称，支持美国做出的全球态势评估。

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据澳大利亚金融评论今天报道说，在堪培拉，澳大利亚国防部长彼得·达顿 (Peter Dutton) 对美国全球态势评估表示欢迎。达顿告诉澳大利亚议会，随着中国扩大海军规模，印度-太平洋地区正在“目睹一场戏剧性的军事集结”。

达顿说，“这就是澳大利亚政府与美国和英国达成 AUKUS 协议的原因，以确保我们能够采取措施保护我们国家现在和未来的安全。”

澳大利亚战略政策研究所国防、战略和国家安全主任迈克尔·舒布里奇表示，美国全球态势评估表明美国期待盟友承担起他们应承担的责任，并为在澳大利亚领土上建立联合设施铺平道路。他预计这将集中在达尔文和珀斯的海军基地斯特林 HMAS 上，核动力潜艇将从那里运作。

他说：“这次美国全球态势评估的重要之处在于，显然还有更多内容将被推出。”他并说，“澳大利亚无法避免增加对北部和西部海军和空军设施的投资。”

舒布里奇透露说，澳大利亚和美国官员之间讨论的一个领域可能是美国轰炸机携带的核弹头在澳大利亚领土上的过渡储存。

据该报道，澳大利亚对携带弹头的美国船只和飞机的立场历来是“不问，不说”的立场之一。据澳大利亚战略政策研究所国防、战略和国家安全主任迈克尔·舒布里奇谈到核武器储存在澳大利亚议题时说，“这绝对可以想象。”他还说，澳大利亚和美国军舰和飞机定期进行联合演习的情况下，“缺失的一环是与美国陆军更深入的合作与协作。” 据舒布里奇说，美国陆军太平洋司令部希望将其部队分散在印太地区，这些部队集中在夏威夷（28,000 名士兵）和韩国（22,000 名士兵）。