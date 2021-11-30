美国与盟友亚洲海域10天军演落幕

美国与日本及其他盟友在亚洲海域为期10天的联合军演30日落幕。在此地区因台湾而起的紧张情势升高之际，美国希望藉此加强吓阻中国扩张领土的野心。

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路透社报导，在菲律宾海（Philippine Sea）举行的代号ANNUALEX军演，共动用了35艘军舰及数十架军用机，由美国航舰“卡尔文森号”（USS Carl Vinson, CVN 70）率领美日两国部队进行，加拿大、澳洲的军舰也参加，德国则是首次参与。一艘中国海军舰艇在远方监视卡尔文森号的动态。

美国第7舰队指挥官、海军中将汤玛斯（Karl Thomas）在卡尔文森号简报表示：“我们试图吓阻若干国家的侵略行动，他们展现了我们也许从未见过的壮大军力。”

他说，代号ANNUALEX的军演就是要“告诉那些国家，现在不宜轻举妄动”。

汤玛斯由ANNUALEX军演指挥官、日本自卫舰队司令官汤浅秀树陪同。日本是美国海外驻军的主要根据地，也是美国在亚太地区的主要盟友。

中国对台湾的压力益增，引起美日两国的关注。日本担忧一旦中国掌控台湾，北京将把持多条日本仰赖的关键航道，而中国坐大也将使得美军在亚太的军事基地遭受威胁。

美国、日本与其他国家包括英国、法国、德国与荷兰这一年来举行多项军演，而这项为期10天的演习可说为年度的一系列演训画下句点。

英国今年曾调派造价高达41亿5000万美元（约新台币1149亿元）的新型航舰“伊丽莎白女王号”（HMS Queen Elizabeth）巡航亚太地区，并在今年9月率两艘驱逐舰、两艘巡防舰及一艘潜舰到访日本。

中国声称拥有南海90%的主权，伊丽莎白女王号就是取道这个争议海域抵达日本。同样是在今年9月，英国海军“里契蒙号”（HMS Richmond）巡防舰穿越分隔中国与台湾的台湾海峡，引发北京方面的严词抨击。

日本公布的最新年度防卫白皮书把中国视为主要的国家安全威胁，并说由于中国在台湾周遭的军事活动日益频繁，日本对于台湾怀有“危机感”。