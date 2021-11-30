美國重振全球軍力布防 加強印太聚焦關島與澳大利亞

美國國防部宣布完成全球軍力部署評估，聚焦應對中國等挑戰。評估推動美國將印太列入全球戰略中心地位，要求與區域盟國和夥伴進一步合作推動相關合作計畫，以助於區域穩定及嚇阻中國潛在軍事侵略和北朝鮮威脅。評估並聚焦強化關島和澳大利亞基地，應讓美軍有更好準備抗衡中國。

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據美國一位高級別國防官員說，印度太平洋地區是一大焦點。卡爾林表示，為抗衡中國，評估報告指示美國國防部加強關島和澳洲基礎設施，並將太平洋島嶼的軍事建設列為優先要務，以及為軍事合作活動尋求更大區域准入。

這位官員說，全球軍力部署評估也指示美國國防部減少世界其他地區的部隊和裝備數量，以便擴大關注印太地區，讓印太地區備戰得以強化和行動得以增加。

評估稱加強嚇阻俄羅斯侵略。據負責國防政策的副次長卡爾林表示，美軍會加強可恃戰力的嚇阻力對抗俄羅斯在歐洲的侵略，並讓北大西洋公約組織部隊能夠更有效運作。

至於中東，評估報告指示美國國防部持續支持擊潰伊斯蘭國（IS）行動。目前美國在伊拉克和敘利亞駐軍，並繼續致力在這些國家強化夥伴部隊能力。但整體來說，卡爾林表示評估報告指示奧斯汀對中東的持久軍力部署要求進行更多分析。

這位官員表示，阿富汗未被正式列入全球軍力部署評估，因為另有國家安全委員會領導的程序正在評估美國未來在當地的動向。

就美國擬強化關島澳洲基地，據美國國防部表示，將聚焦讓美軍有更好準備抗衡中國。這些行動是由美國國防部的全球軍力部署評估所推動。負責國防政策的副次長卡爾林（Mara Karlin）今天告訴媒體，這項評估「指示與區域盟國和夥伴進一步合作推動相關計畫，以助於區域穩定及嚇阻中國潛在軍事侵略和北韓威脅」。

據卡爾林在簡報會上說：「在澳洲，大家會看到新輪替戰鬥機和轟炸機部署，也會看到地面部隊訓練和加強後勤合作，而且在更廣泛的印度太平洋地區，大家會看到各種基礎設施改進。」她說，在關島、北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）和澳洲，機場以及燃料和彈藥儲存設施也將升級。