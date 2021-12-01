洪都拉斯大选后变天 中国或台湾：外交倾向谁未知

洪都拉斯左派反对党候选人希奥玛拉·卡斯特罗被公认赢得了星期天举行的总统大选，将成为这个拉丁美洲国家的首位女总统。卡斯特罗在竞选中曾说，如果当选，她会转而承认北京，并终止与台湾的正式邦交关系。她的一名亲密助手、前央行行长诺埃(Hugo Noe)后来说，最终决定尚未作出，并将取决于对各方面利益的权衡，包括考虑美国的态度以及可能对洪美双边关系的影响。

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据本台报道，中美洲小国洪都拉斯有史以来第一次将由一名左翼女性总统执政。前总统曼努埃尔-塞拉亚的妻子希奥马拉-卡斯特罗（Xiomara Castro）上周日的胜利，现在似乎已成定局。对这位前第一夫人，自由党的领导人来说，这是一次胜利，她已经在2013年就参加了总统选举。

洪都拉斯人都知道她，希奥马拉-卡斯特罗以戴着白色牛仔帽，穿着红色衣服而闻名遐迩。不过这位前第一夫人现在变成了世界上最暴力国家之一的总统。希奥马拉-卡斯特罗许诺选择打击腐败作为执政要点，此议题也是她的竞选的中心主题。事实证明，这一策略是成功的，因为她的竞争对手纳斯里-阿斯福拉被指控挪用公共资金。希奥马拉-卡斯特罗的选票比对手领先20%以上。

希奥马拉-卡斯特罗当选也引发中国与台湾以及由此牵动的斗争关注。因为卡斯特罗在竞选中曾说，如果当选，她会转而承认北京，并终止与台湾的正式邦交关系。

洪都拉斯外交走向如何，是国际关注热点。

据中央社今天报道说，台湾总统府今天表示，总统蔡英文诚挚祝贺友邦洪都拉斯共和国总统大选由卡斯特罗顺利当选。蔡英文期盼未来宏国政府在卡斯特罗领导下，各项施政顺利，国家发展昌盛，两国邦谊持续友好深化。至于两国元首的对话，会由外交部适时安排。

至于台湾总统蔡英文为何未在第一时间致贺电给卡斯特罗，而是由台湾驻宏国大使代致贺。台湾总统府发言人张惇涵表示，按照惯例会由驻处大使或代表于第一时间致贺，两国元首的对话，会由外交部适时安排。

台湾总统府的公告没有提及双方关系议题。

据美国之音今天报道说，美国祝贺洪都拉斯人选出首位女总统。报道称洪都拉斯新政府与北京建交并非定局。

洪都拉斯左派反对党候选人希奥玛拉·卡斯特罗被公认赢得了星期天举行的总统大选，将成为这个拉丁美洲国家的首位女总统。星期二（2021年11月30日），阿斯夫拉（Nasry Asfura）承认败选，并公开向卡斯特罗表示祝贺。

美国国务卿布林肯随后立即发表声明，祝贺卡斯特罗当选洪都拉斯首位女总统，并期待与新政府一道应对各项挑战。声明说，美国将继续支持洪都拉斯强化其民主机制，推进经济发展，抗击腐败和跨国犯罪。

据美国之音说，卡斯特罗上任后与中国和台湾的关系预计会是洪都拉斯新政府与华盛顿增进关系的一个障碍。卡斯特罗在竞选中曾说，如果当选，她会转而承认北京，并终止与台湾的正式邦交关系。她的一名亲密助手、前央行行长诺埃(Hugo Noe)后来说，最终决定尚未作出，并将取决于对各方面利益的权衡，包括考虑美国的态度以及可能对洪美双边关系的影响。

一些观察人士说，洪都拉斯新政府可能会将台湾问题作为与华盛顿和北京谈判争取最大经济利益的筹码。自从2016年蔡英文上任台湾总统以来，中国以经济援助为诱惑，在被称为美国后院的拉丁美洲连续挖走了巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多三个台湾邦交国，并因此招致美国的忧虑和抨击。

该报道称，美国国务院负责西半球事务的助理国务卿布莱恩·尼科尔斯（Brian Nichols）最近与洪都拉斯主要候选人会晤时表示，不论谁当选，美国都希望洪都拉斯与台湾保持外交关系。